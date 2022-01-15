AA

Sinop'ta Hükümet Konağı'nın girişinde görev yapan polis memurlarının baktığı, Pakize adı verilen sokak kedisi, konağın daimi misafiri oldu.

AA'nın haberine göre Hükümet Konağı girişinde yer alan güvenlik noktasında görevli polis memurları 3 yıl önce yanlarına gelen kediye yiyecek ve su verdi. Kedi de o günden sonra polis memurlarının yanlarından bir daha ayrılmadı.

Zamanla polis memurlarının en yakın arkadaşı haline gelen Pakize adını verdikleri kediyi veterinere götürerek aşılarını yaptıran polisler, her gün elleriyle besleyip, tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Polis memuru Hülya Demirezen, Pakize'nin 24 saati yanlarında geçirdiğini söyledi.

Herkesin sahip çıktığı kedinin sabahları kendilerini kapıda karşıladığını anlatan Demirezen, "Aramızda güzel bir bağ oluştu. Bize karşı sakinleştirici özelliği olduğunu düşünüyorum" dedi.

"ÇOCUKLAR ÖZELLİKLE ÇOK SEVİYOR, İLGİLENİYOR"

Demirezen, Pakize için görev yaptıkları noktada bir yer yatağı yaptıklarını, daha fazla orada zaman geçirdiğini vurgulayarak, insanların ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Özellikle çocukların kediye gösterdikleri ilgi ve alakanın memnuniyet verici olduğunu ifade eden Demirezen, şunları kaydetti:

"Pakize'yi herkes çok seviyor. Hemen hemen Sinop'taki herkes tanıyordur. Çünkü girişte ona bir yer yatağa yaptık, gün boyunca burada yatar. İnsanlar doğal olarak girip çıkarken karşılaşıyor. Bazen gezintiye çıkıyor. O anlarda insanlar görmediklerinde bize soruyorlar. Çocuklar özellikle çok seviyor, ilgileniyor. Ona gösterilen bu ilgiden dolayı biz de çok mutlu oluyoruz. 2 yıl evvel bir hastalık süreci yaşadı. Veteriner hekimlerimize gerekli tedavilerini yaptırdık. Biraz zor bir süreçti ama çok sağlam bir bünyeye sahip olduğu için hastalığı atlattı. Şimdi bizimle burada yaşamını güzel bir şekilde sürdürüyor."