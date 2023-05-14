Sinop Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Sinop Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Sinop başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Sinop Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Sinop seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Sinop Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Sinop Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 86.91 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:32 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 87.6 oldu. Sinop Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 74.991 oyla yüzde 59.35 - Kemal Kılıçdaroğlu: 43.684 oyla yüzde 34.58 - Sinan Oğan: 6.681 oyla yüzde 5.29 - Muharrem İnce: 989 oyla yüzde 0.78 oy aldı.



Sinop 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 74.991 oyla yüzde 59.35Kemal Kılıçdaroğlu: 43.684 oyla yüzde 34.58Sinan Oğan: 6.681 oyla yüzde 5.29Muharrem İnce: 989 oyla yüzde 0.78

Sinop Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 84.95 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:32 itibarıyla yüzde 77.3 oranında açıldı. 2023 Sinop milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 64.311 oyla yüzde 61.68 - Millet İttifakı: 34.350 oyla yüzde 32.94 - Ata İttifakı: 1.691 oyla yüzde 1.62 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 981 oyla yüzde 0.94 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 241 oyla yüzde 0.22 aldı. Saat 21:32 itibarıyla 2023 Sinop milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 64.311 oyla yüzde 61.68Millet İttifakı: 34.350 oyla yüzde 32.94Ata İttifakı: 1.691 oyla yüzde 1.62Emek ve Özgürlük İttifakı: 981 oyla yüzde 0.94Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 241 oyla yüzde 0.22AK Parti: 46.975 oyla yüzde 45.05CHP: 24.995 oyla yüzde 23.97MHP: 9.939 oyla yüzde 9.53İYİ Parti: 9.355 oyla yüzde 8.97BBP: 5.013 oyla yüzde 4.81YENİDEN REFAH: 2.384 oyla yüzde 2.29ZP: 1.176 oyla yüzde 1.13MEMLEKET: 860 oyla yüzde 0.82TİP: 616 oyla yüzde 0.59AP: 515 oyla yüzde 0.49YEŞİL SOL: 365 oyla yüzde 0.35HAKPAR: 253 oyla yüzde 0.24ANAP: 221 oyla yüzde 0.21MP: 147 oyla yüzde 0.14GENÇ: 140 oyla yüzde 0.13HKP: 136 oyla yüzde 0.13TKP: 127 oyla yüzde 0.12GBP: 83 oyla yüzde 0.08YP: 58 oyla yüzde 0.06TKH: 57 oyla yüzde 0.05SOL PARTI: 57 oyla yüzde 0.05MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00AB: 0 oyla yüzde 0.00