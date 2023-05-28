Sinop Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Sinop Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

HABERTURK.COM

Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Sinop başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Sinop Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Sinop seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...

Sinop Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Sinop Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 84.79 seçime katılım oranı sağlanırken saat 18:39 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 87.3 oldu. Sinop Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 77.254 oyla yüzde 64.65 - Kemal Kılıçdaroğlu: 42.236 oyla yüzde 35.35 aldı. Sinop 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 77.254 oyla yüzde 64.65

Kemal Kılıçdaroğlu: 42.236 oyla yüzde 35.35

İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 85.405 oyla yüzde 58.52 - Kemal Kılıçdaroğlu: 51.751 oyla yüzde 35.46 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."

Recep Tayyip Erdoğan: 77.254 oyla yüzde 64.65Kemal Kılıçdaroğlu: 42.236 oyla yüzde 35.35