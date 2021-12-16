İsrail, 29 Aralık'a kadar sınırları kapalı tutacak

İsrail hükümeti konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, Omicron varyantı nedeniyle yabancılara sınırları kapatma uygulamasının 29 Aralık'a kadar uzatıldığı, İngiltere ve Danimarka'nın ise seyahat tablosunda "kırmızı listeye" eklendiği belirtildi.
Noel sezonunda sınırların kapatılması nedeniyle turizmcilerin sıkıntı yaşadığı İsrail'de, Başbakan Naftali Bennett, Maliye Bakanı Avigdor Liberman, Turizm Bakanı Yoel Razvozov ve Ekonomi Bakanı Orna Barbivay turizm sektörüne verilecek destekleri görüştü.
TURİZM SEKTÖRÜ İÇİN YARDIM PAKETİ
Bennett'ın yurt dışı seyahati sonrası COVID-19 şüphesiyle karantinada olması nedeniyle telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen görüşmede, turizm sektöründe çalışanlara farklı sektörlerde mesleki eğitim almaları için toplamda 10 bin dolara kadar yardım sağlanması, işletmelere de devlet destekli kredi fonunun kullanımının uzatılması kararlaştırıldı.
Doluluk oranlarında yüzde 40'ı aşkın azalma kaydedilen otellere 40 milyon dolardan fazla yardım, acenteler ve ilgili sektörlere de yaklaşık 19 milyon dolar yardım ayrılacağı belirtildi.
Hükümetteki bazı bakanlıkların ve ilgili kurumların halka ücretsiz turlar düzenleyeceği ve burada görevlendirilecek rehberler için 8 milyon dolar kadar bütçe ayrılacağı aktarıldı.
Turizm sektörüne yönelik söz konusu yardım ve destek paketinin kabinenin onayına sunulacağı bildirildi.
28 KASIM'DA ÜLKEYE YABANCILARIN GİRİŞİ YASAKLANMIŞTI
Dünyanın gündemindeki Omicron varyantı nedeniyle 28 Kasım'da yabancıların ülkeye girişini yasaklayan İsrail, yurt dışından dönenler için de yeni karantina önlemleri açıklamıştı.
İsrail hükümeti geçen hafta yabancıların ülkeye girişinin durdurulması uygulamasının 22 Aralık'a kadar uzatıldığını duyurmuştu.
Hristiyan aleminin kutsal mekanlarının yer aldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Eski Şehir bölgesi, Batı Şeria'daki Beytüllahim gibi yerler her yıl Noel sezonunda turist akınına uğruyor. İnanç turizmi ve özellikle Noel sezonu, bu bölgede yaşayan Filistinliler için de önemli bir gelir kaynağı teşkil ediyor.
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