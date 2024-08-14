Sınırlardan geçmeye çalışan 3'ü terörist 5 kişi yakalandı

REKLAM advertisement1

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.



Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/0jPoWBZMdR — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 14, 2024