Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 3'ü terörist 5 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.
Giriş: 14.08.2024 - 17:47 Güncelleme: 14.08.2024 - 17:47
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
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