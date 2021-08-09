Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Enez ilçesi 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan E.Y, A.S, T.T ve F.T'yi gözaltına aldı.

AA'nın haberine göre, araştırmada bu kişilerin FETÖ şüphelisi oldukları tespit edildi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.