Sınırdan geçişlerin ardından Rusya'dan yeni hamle

Rus RBC'nin haberine göre, Rusya İçişleri Bakanlığı Rusların kaçtığı noktalara seferberlik için noktalar kuracak.
Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gürcistan'a doğru hareket eden araç sayısının ciddi şekilde arttığı belirtildi.
Bu nedenle Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti ile Gürcistan arasındaki Verkhny Lars Sınır Kapısı'nın yaya geçişlerine açıldığı kaydedilen açıklamada, "Ayrıca sınır kapısında en kısa zamanda askerlik şubesi açılacak" ifadesine yer verildi.
Verkhny Lars Sınır Noktası'na kurulan askerlik merkezleri ile güvenlik ve asayişin sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.
Şu ana kadar sınıra gelen araç sayısı 5500 olarak açıklanırken, merkezin ne zaman başlayacağı ise açıklanmadı.
NE OLMUŞTU?
Putin'in kısmi askeri seferberlik ilan etmesinin ardından Rus vatandaşları ülkeden ayrılmaya çalışmıştı.
Rus vatandaşları Gürcistan ve Moğolistan sınırlarına akın ederken Kremlin'den yanıt gelmişti.
Kremlin'den yapılan açıklamada "Seferberlik çağrılarında bazı hatalar yapıldı. Bu çağrıdaki hatalar düzeltilecek" denilmişti.
Ülkeden kaçan Ruslara ilişkin sınırların kapatılıp kapatılmayacağı konusunda ise Kremlin "Sınırların kapatılması konusunda herhangi bir karar alınmadı" ifadelerini kullanılmıştı.
* Haberin görselleri Reuters ve Associated Press'ten servis edilmiştir.
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