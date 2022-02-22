Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi C.A. tutuklandı.

Güvenlik güçleri, 1´inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi C.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. C.A., jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.