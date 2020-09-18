Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giren bir TIR'ı durdurdu.

İHA'nın haberine göre, TIR'ın yakıt deposundaki gizli bölmelerinde yapılan aramada, piyasa değeri 1 milyon TL değerinde 192 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücünün adliyeye sevk edileceği bildirildi.