Sınır yetkisini ABD hükümetiyle paylaşmayan Texas'ta ulusal muhafızlar bu hafta da görev başında

Nehri geçtikleri sırada dikenli tellerde mahsur kalan 3 düzensiz göçmen, ulusal muhafızlar tarafından karaya çıkarıldı ve ıslak elbiselerini değiştirmeleri için yeni giysiler verildi.

Yanlarında bir bebeğin de bulunduğu 2 kadın bir erkekten oluşan sığınmacı grubun ABD'ye ulaştıkları için oldukça mutlu olduğu, ulusal muhafızların kendilerine iyi muamelede bulunduğu görüntüler kameralara yansıdı.