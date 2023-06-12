Kilis'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'den Suriye'ye Çobanbey Sınır Kapısı'ndan rüşvet verip yasa dışı ürün geçişi yaptırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yasa dışı geçişlerin, gümrükte görevli kamu görevlilerine rüşvet verilerek yaptırıldığını saptadı. Çalışmasını tamamlayan jandarma, şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan baskınlarda 4'ü kamu görevlisi 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanmalarına başlandı.

Öte yandan, operasyonda, hakkında yakalama kararı olan ve adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma ise sürüyor.