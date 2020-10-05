Sınır kapısında çorabına sakladığı 3 kilogram altınla yakalandı

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere Öncüpınar Sınır Kapısı Ön Güvenlik Noktasına aracıyla gelen bir kişinin şüphe üzerine üst aramasını yaptı.

Aramada şahsın her ayak bilemlerine sarılarak çorapla gizlenmiş 3 kilo 118 gram altın ele geçirdi.

Şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.