Sınır kapısında araçlar sular içinde kaldı

DHA'nın haberine göre, peronlarda işlem için bekletilen araçlar da su içinde kalırken, Kapıkule yolu üzerinde ise sürücüler, suyla kaplı yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kara yolunda sürücüler, ilerlemekte güçlük çekerken, peronlarda işlem yapılması için bekletilen araçlar da su içinde kaldı.

Edirne'de gece aniden başlayan kuvvetli yağmur, özellikle Kapıkule Sınır Kapısı kesiminde etkili oldu. Kapıkule'ye giden kara yolu ile gümrüklü alan içi suyla kaplandı.