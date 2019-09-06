Sarp G\u00fcmr\u00fck Muhafaza Ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131k ve \u0130stihbarat M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce G\u00fcrcistan dan T\u00fcrkiye ye giri\u015f yapmak \u00fczere Sarp G\u00fcmr\u00fck Kap\u0131s\u0131 na gelen T\u00fcrk vatanda\u015f\u0131 H.G nin kulland\u0131\u011f\u0131 t\u0131rda arama yap\u0131ld\u0131. Aramada arac\u0131n dorse k\u0131sm\u0131ndaki sol yemek dolab\u0131nda pizza kutular\u0131n\u0131n i\u00e7ine gizlenmi\u015f 2 bin 500 su kaplumba\u011fas\u0131 bulundu. Kaplumba\u011falar Tar\u0131m ve Orman Bakanl\u0131\u011f\u0131 Do\u011fa Koruma ve Milli Parklar Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Artvin \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerince teslim al\u0131narak Gaziantep B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Hayvanat Bah\u00e7esine g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. H.G hakk\u0131nda adli i\u015flem ba\u015flat\u0131ld\u0131. Ele ge\u00e7irilen su kaplumba\u011falar\u0131n\u0131n g\u00fcmr\u00fcklenmi\u015f de\u011ferinin 141 bin 600 lira oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.