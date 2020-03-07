AA

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine sınır dışı edilme işlemleri sürüyor. Bu kapsamda 11 Kasım 2019-6 Mart 2020 tarihlerinde 30'u Almanya, 19'u Fransa, 6'sı Hollanda, 6'sı Birleşik Krallık, 3'ü İsviçre, 2'si ABD, 2'si Belçika, 2'si İrlanda, 2'si Danimarka, 2'si Bulgaristan, 2'si Belarus, 2'si İsveç, 2'si Avustralya, biri Yunanistan, biri Hırvatistan ve diğerleri farklı uyruklardan olmak üzere 280 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi.

9 YILDA 7 BİN 950 TERÖRİST GÖNDERİLDİ

AA'da yer alan habere göre ülkelerine 2011'den bu yana gönderilen yabancı terörist savaşçı sayısı 7 bin 950'ye ulaştı. Geri gönderme merkezlerinde bekletilen yabancı terörist savaşçıların planlamalar doğrultusunda ülkelerine gönderilecekleri öğrenildi.

SOYLU: "NE OLURSA OLSUN GÖNDERECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ne olursa olsun DEAŞ'lıları geri göndereceğiz. Biz kimsenin DEAŞ oteli değiliz" açıklamasında bulunmuş, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadesi konusunda Türkiye'nin kararlılığını vurgulamıştı.