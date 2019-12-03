Ankara'da bir okulda çekildiği iddia edilen görüntüde, İngilizce öğretmeni sınıfta ders anlatırken, bir öğrencinin pencere kenarında sigara içtiği görüldü.

Ayrıca sınıftan yükselen gürültü de dikkat çekti. Başka bir öğrenci tarafından kayıt altına alınan bu görüntüler, dün gece sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler, kısa sürede büyük tepki topladı. Görüntünün, hangi okulda çekildiğinin belirlenmesi için çalışma inceleme başlatıldı.