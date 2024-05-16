Sınıfta biber gazı topu patladı: 25 öğrenci hastanelik oldu
Samsun'un Çarşamba ilçesindeki bir okulda, öğrencinin getirdiği biber gazı topu sınıfta patladı. Patlama sonucu gazdan etkilenen 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Fatih Ortaokulu'nda bir öğrenci okula biber gazı topu getirdi.
Öğrenci teneffüste topla oynarken patlama meydana geldi ve biber gazı sınıfa yayıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine emniyet güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sınıfta bulunan ve biber gazından etkilenen 25 öğrenci, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.