Sınıfta biber gazı sıkınca hastanelik oldular

Cengiz Topel Ortaokulunda eğitim gören bir öğrenci, sınıfa getirdiği biber gazını yanlışlıkla sıktı.

Gazdan etkilenen 6 öğrenci, okula sevk edilen ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öğrenciler, ayakta tedavi görmelerinin ardından taburcu edildi.