Singapur’da Kovid-19'u nefesten tespit edebilen cihaz geliştirildi

AsiaNews sitesinin haberine göre, Singapur'da Ulusal Üniversite'ye bağlı Breathonix şirketi, nefes yoluyla Kovid-19 virüsünü belirleyen cihaz geliştirdiğini bildirdi.

Breathonix, cihaza üflendiğinde, nefesteki kimyasal bileşiklerin değerlendirildiğini, kişinin virüs taşıyıp taşımadığına dair sonuçların 60 saniye içerisinde dijital ortamda görüntülendiğini açıkladı.

Şirket, cihazın alkol metreye benzediğini, yüzde 90 oranında güvenilir sonuç verdiğini bildirdi.

Cihazın, güvenilirliğini artıracak son adımların ardından 2021 başında piyasaya sunulmasının hedeflendiği belirtildi.