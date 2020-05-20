Singapur, Kovid-19 nedeniyle uygulanan karantina tedbirlerini 3 aşamada kaldıracak

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ilk aşamada ülkedeki kritik ve düşük riskli sektörlerdeki üretimin yeniden başlanmasının amaçlandığı ve 65 yaş üstü hariç herkesin önemli işleri için sokağa maskeyle çıkmasına izin verileceği ifade edildi.
Virüsün yayılmasının istikrarlı şekilde düşük bir seyir izlemesi halinde ikinci aşamaya geçileceği vurgulanan açıklamada, bu aşamada sosyal etkinliklere izin verileceği, restoranların, mağazaların ve spor merkezlerinin yeniden hizmete açılacağı kaydedildi.
Açıklamada, üçüncü aşmada ise tüm kısıtlamaların sosyal mesafe kuralları uygulanmak şartıyla kaldırılacağı, bu aşamada yaşlıların sokağa çıkmasına izin verileceği kaydedildi.
- Vaka sayısı 29 bini aştı
Öte yandan, Bakanlık ülkede son 24 saatte 451 yeni vakaya rastlandığını, virüs nedeniyle yeni ölüm olmadığını bildirdi. Böylece ülkede vaka sayısı 29 bin 364'e çıkarken, can kaybı sayısı 22'de kaldı.
Yeni vakaların çoğunluğunun ülkede geçici ikamet eden yabancı işçiler arasında görüldüğü, virüs testi pozitif çıkan kişilerden yalnızca 2'sinin Singapur vatandaşı veya ülkede kalıcı ikamet eden kişilerden olduğunu belirtildi.
- "Yabancı işçi misafirhaneleri" salgının odağında
5,6 milyon nüfuslu bir ada ülkesi ve kent devlet olan Singapur, Güneydoğu Asya'daki merkezi konumu nedeniyle virüsün ilk yayıldığı ülkelerden biri olmasına karşın vaka sayısı ve can kayıplarının görece az olmasıyla dikkati çekiyordu.
Ülke içinde kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik tedbirlerin erken uygulanmasının yanı sıra tekil vakaların temas geçmişlerinin izinin sürülmesi, salgının büyük ölçüde kontrol altına alınmasını sağlamıştı. Ancak yabancı işçi misafirhanelerinde görülen kitlesel enfeksiyon olayları salgına yeni bir ivme kazandırmıştı. 16 Nisan'dan bu yana ivme kazanan vakalardaki artışın, hijyen şartları yetersiz pansiyonlarda kalan yabancı işçilerden kaynaklandığı belirtilmişti.
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