Singapur Hava Yollarının "park halindeki uçakta yemek" için biletleri yoğun ilgi gördü

Channel News Asia'nın haberine göre, hava yolu şirketi, yerdeki uçakta yemek rezervasyonlarının kısa sürede dolmasının ardından ilave gün ve koltuklar tahsis edileceğini duyurdu.
Facebook'ta yayımlanan açıklamada hava yolu şirketi, müşterilerine verdiği büyük destek için teşekkür etti ve bekleme listesinin yeniden açıldığını, böylece isteyenlerin "bu eşsiz yemek deneyimine olan ilgisini gösterebileceğini" kaydetti.
Restorana dönüştürülecek iki katlı uçakta, 24 ve 25 Ekim'deki üç saatlik öğle yemeği için satılan biletlerin kısa sürede tükenmesinin ardından, 24 ve 25 Ekim'de akşam yemeği ile 31 Ekim ve 1 Kasım'da öğle ve akşam yemeği hizmeti verilecek.
BBC'nin haberine göre, hava yolu şirketi üçer saatlik yemekler için Airbus A380 tipi iki uçak kullanmayı planlıyor. Uçaklardan her birine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen sosyal mesafe düzenlemelerine uymaya yardımcı olmak için kapasitesinin yarısı kadar kişi alınacak. Uçağa binenlerin ateşleri ölçülecek ve maske takmak zorunlu olacak.
Kovid-19 salgını nedeniyle kaybedilen gelirlerini telafi etmek için yeni iş modelleri arayan birçok taşıyıcıdan biri olan Singapur Hava Yolları, aynı zamanda, hava yolunun ikram setlerini içeren first class ve business class yemeklerini evlere servis ediyor.
Park halindeki uçakta yemek deneyimi için farklı sınıftan biletlerin kişi başı fiyatı vergiler hariç 40 dolardan 440 dolara kadar çıkabiliyor.
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