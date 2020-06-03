Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 36 bini aştı

Channel News Asia televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 569 Kovid-19 vakasına rastlandığı belirtildi.

Yeni vakalarla 5,6 milyon nüfuslu ada ülkesinde toplam vaka sayısı 36 bin 405'e çıktı.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 24 kişi yaşamını yitirdi.

Singapur'da kreşler, gündüz bakımevleri, üretim ve lojistik şirketleri, kuaförler, oto servisleri ve kitapçılar dün yeniden hizmete açılmıştı.

- Filipinler'de 359 yeni vaka saptandı

Filipinler'de 24 saatte 359 Kovid-19 vakasına rastlandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yeni vaka ve ölümlerle, toplam vaka sayısı 18 bin 997'ye, can kaybı sayısı 966'ya ulaştı.

Ülke bugünden itibaren hava sahasını açarken, iç hat uçuşları yeniden başlatıldı.

-Tayland'da 1 yeni vaka

Öte yandan bölge ülkelerinden Tayland'da ise son 24 saatte 1 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı bildirildi. Bangkok Post gazetesinde yer alan habere göre ülkede virüs nedeniyle yeni ölüm görülmezken, toplam vaka sayısı 3 bin 84'e çıktı.

Tayland'da bugüne dek Kovid-19 nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti.