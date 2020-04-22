Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 10 bini aştı

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Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 10 binin üzerine çıktı.

Channel News Asia televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 1016 yeni Kovid-19 vakası saptandığını ve böylece Singapur'da şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısının 10 bin 141'e yükseldiğini açıkladı.

Yeni vakalardan 15'inin Singapur vatandaşı veya ülkede sürekli ikamet edenler, diğerlerinin çoğunun ise yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişilerden oluştuğu belirtildi.

Singapur'da bugüne kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.

- Kovid-19'a karşı alınan sıkı önlemler, 1 Haziran'a kadar uygulanacak

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, dün yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için "devre kesici" süreç olarak adlandırdığı kısmi tecridin 4 hafta daha uygulanacağını duyurmuştu.

Başbakan Lee, ülkede iki hafta önce 4 Mayıs'a kadar uygulamaya konulan, çoğu iş yeri ve okulların geçici olarak kapatılması, pazarlara girişlerin sınırlandırılması dahil Kovid-19'a karşı alınan sıkı önlemlerin, 1 Haziran'a kadar devam edeceğini belirtmişti.

Yabancı işçi misafirhanelerinde görülen Kovid-19 vakalarındaki artışla ilgili olarak da Lee, yaşça ileri yabancı işçilere özel ihtimam gösterileceğini ve bu kişilerin, gözlem amaçlı ayrı bir misafirhaneye taşınacağını söylemişti.

- "Yabancı işçi misafirhaneleri" salgının odağında

5,6 milyon nüfusa sahip Singapur, Güneydoğu Asya'daki merkezi konumu dolayısıyla virüsün ilk yayıldığı ülkelerden biri olmasına karşın, vaka sayısı ve can kayıplarının görece az olmasıyla dikkati çekiyordu.

Ülke içinde kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik tedbirlerin erken uygulanmasının yanı sıra tekil vakaların temas geçmişlerinin izinin sürülerek kontrol altına alınması, salgının kitlesel yayılımını sınırlı kılmıştı.

Ancak yabancı işçiler arasında görülen vakalar, salgına yeni bir ivme kazandırdı.

Yabancı işçiler arasında Kovid-19'un yoğun görülmesi üzerine 6 Nisan'da bu kişilerin kaldığı 11 misafirhanede ikamet eden 20 binden fazla kişi karantinaya alınmıştı.

Singapur'da, 10 Nisan'da misafirhanelerde kalan yabancı işçiler arasında Kovid-19'un bulaşmasını engellemek için "sağlıklı" yabancı işçilerin, kaldıkları misafirhanelerden askeri kamplara ya da yüzer otellere yerleştirileceği bildirilmişti.

Ülkede, yabancı işçiler arasında Kovid-19 vakalarındaki artış üzerine şimdiye kadar toplam 19 yabancı işçi misafirhanesi, "izolasyon alanı" ilan edildi.