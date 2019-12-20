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Türkiye - Singapur ikili ilişkileri diplomatik açıdan 50. yılını geride bırakırken, Singapur'un Türkiye Büyükelçisi Jonathan Tow, iki ülke ilişkinin Osmanlı döneminde 1865'te atanan fahri konsolosa dek uzandığını belirterek, geçmiş ve geleceğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Stratejik Ortaklık (SO) ve Türkiye-Singapur Serbest Ticaret Anlaşması (TRSSTA),ikili ilişkilerin temelini oluşturduğunun altını çizen Tow, TRSSTA'nın Türkiye’nin imza attığı en kapsamlı anlaşma olduğunu söyledi. Tow, kamu alımları, mal ve hizmetler, yatırımlar, fikri mülkiyet hakları ve e-ticaret gibi nitelikli alanları kapsayan anlaşma sayesinde Türkiye'nin 1.1 milyar dolar civarındaki Singapur ile ticaretinin Türkiye lehine daha da artacağını belirtti ve Türkiye'nin Ağustos 2019’da siyasi, ticari ve kültürel ilişkilerine rehberlik etmek üzere “Yeniden Asya Açılımı” nı ilan etmesinden övgüyle bahsetti.
Singapur'un Türkiye'de pek çok önemli yatırımının bulunduğunu vurgulayan Jonathan Tow, "SA International, Türkiye’nin en büyük limanlarından biri olan Mersin Uluslarası Limanı’nı işletmekte ve 2007 yılından beri buraya 1 milyar Dolardan fazla yatırım yapmış bulunmaktadır. Progıda firmasının sahibi ve tarımsal bir işletme olan Olam International, Samsun, Giresun ve Ordu’da fabrikaları olan Türkiye’nin ikinci en büyük fındık üreticisidir. Firma, Karadeniz Bölgesi’ndeki binlerce yerel üreticiden alım yapmaktadır. DP Architects, Haliç’teki tarihi tersanenin yenilenmesi tasarım projesini yapmış ve küresel bir konaklama markası olan Ascott Holdings, İstanbul’daki yatırımı ile Türkiye’de “En İyi Rezidans-Otel 2019” ödülünü almıştır. Ayrıca Singapur Varlık Fonu da Türk firmaları ile finansal araçlara yatırım yapmaktadır. Bir bütün olarak bakıldığında, güçlü ekonomik varlığımız Türkiye’nin büyüme ve kalkınmasına olan inancımızı göstermektedir." ifadelerini kullandı.
İlişkilerin 50. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Meclis Başkanı, Kıdemli Bakan ve Ticari İlişkilerden sorumlu Bakan da dahil olmak üzere bir çok önemli Singapurlu lider Türkiye’yi ziyaret ederek Singapur Türkiye ilişkilerinin siyasi önemini vurguladığını hatırlatan Tow, ilişkileri daha ileriye taşımak 5 "bağlantı alanı" önerisinde bulundu.
İş, dijital, havacılık, denizcilik ve kültürel bağlantı başlıkları altında kurulacak bağlantılarla, 50 yıllık dostluğun daha da öteye taşınabileceğini belirten Tow, "Asya, hızla gelişen bir bölge ve üç milyarı aşkın nüfusu ile Türkiye için önemli iş fırsatları barındıran bir pazar. " şeklinde konuştu.
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