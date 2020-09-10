Reuters

Singapore Airlines, koronavirüs pandemisinin talebe olan olumsuz etkisinden dolayı çalışanlarının yaklaşık yüzde 20'si olan, 4 bin 300 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Havayolları şirketi, işe alımların askıya alınması, doğal işten ayrılmalar ve gönüllü işten ayrılma planları hesaba katıldıktan sonra bu durumdan etkilenecek Singapur ve yurtdışındaki potansiyel çalışan sayısı 2 bin 400'e düşecek diye belirtti.