Sinemayı konu alan unutulmaz filmler

KAMERALI ADAM (1929)

(Chelovek s kino-apparatom - The Man with a Movie Camera)



Sinemayı tiyatro ve edebiyatın etkilerinden kurtarmak, öykü anlatmak yerine film diliyle düşünmeyi amaçlayan Rus yönetmen Dizga Vertov’un aklında senaryosuz, oyuncusuz bir sinema vardı. Yıllarca süren çekimler sırasında amacı sinema, hayat ve gerçeklik ilişkisi üzerine düşünmekti. Kurgusuyla dikkat çeken bu başyapıt, Sight and Sound Dergisi’nin 2012 ve 2022’de yaptığı her iki soruşturmada da sinema tarihinin en iyi 10 filminden biri seçildi.