Sinemayı konu alan unutulmaz filmler

ATEŞLİ GECELER (1997)
(Boogie Nights)
Paul Thomas Anderson'un yazıp yönettiği “Ateşli Geceler”, 1970'li yıllarda porno film dünyasındaki bir grup sinemacının hayallerini, tutkularını ve yaşadıkları çıkmazı anlatır. Filmin ana karakteri, Mark Wahlberg'in oynadığı Eddie Adams'dır. Öykü, Eddie’nin yükselişi ve düşüşü üzerine kuruludur. Ama başta porno film yapımcısı ve yönetmeni Jack Horner (Burt Reynolds) olmak üzere, Julianne Moore, John C. Reilly, Philip Seymour Hoffman, Don Cheadle ve Heather Graham gibi oyuncular tarafından canlandırılan başka önemli karakterler de vardır. Horner, çevresindekiler için bir baba figürü gibidir. En büyük tutkusu ise günün birinde iyi film çekmek, “sanat yapmaktır”.