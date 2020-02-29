Frankenstein'in canavarının yer aldığı tüm filmleri tespit etmek kuşkusuz çok daha zor... Popüler kültürdeki Frankenstein imajını borçlu olduğumuz film, hiç kuşkusuz Boris Karloff'un oynadığı 1931 yapımı “Frankenstein”... Mary Shelley'nin Frankenstein'in öyküsünü bulduğu gecenin hikâyesini anlatan “Gothic” (1986) filmiyle, Kenneth Branagh'ın orijinal esere sadakatiyle öne çıkan “Mary Shelley's Frankenstein” (1994) filmlerini de bir yere not etmek gerekiyor.

En iyi film uyarlaması: Mel Brooks'un imzasını taşıyan 1974 yapımı “Genç Frankenstein” (Young Frankenstein) kuşkusuz en sadık uyarlama değil; ama en komik ve yaratıcı olanlarından biri...