29 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Frankenstein 1818
İngiliz yazar Mary Shelley'nin “Frankenstein; or, The Modern Prometheus” adını taşıyan romanı Londra'da 1818 yılında isimsiz olarak yayımlandı. Shelley, kadın yazarlara yaşam hakkı tanımayan bir ortamda yaşıyordu ve romanı 18 yaşındayken yazmaya başlamıştı. Yazar olarak isminin yer aldığı ikinci basım 1821 yılında Paris'te yapıldı... Roman, mezarlardan topladığı insan bedenleriyle laboratuvarında insan yapmaya çalışan Frankenstein isimli bir bilimadamının öyküsünü anlatıyordu... Wikipedia'da listelenen Frankenstein film uyarlamalarının sayısı 70'i buluyor.
Frankenstein'in canavarının yer aldığı tüm filmleri tespit etmek kuşkusuz çok daha zor... Popüler kültürdeki Frankenstein imajını borçlu olduğumuz film, hiç kuşkusuz Boris Karloff'un oynadığı 1931 yapımı “Frankenstein”... Mary Shelley'nin Frankenstein'in öyküsünü bulduğu gecenin hikâyesini anlatan “Gothic” (1986) filmiyle, Kenneth Branagh'ın orijinal esere sadakatiyle öne çıkan “Mary Shelley's Frankenstein” (1994) filmlerini de bir yere not etmek gerekiyor.
En iyi film uyarlaması: Mel Brooks'un imzasını taşıyan 1974 yapımı “Genç Frankenstein” (Young Frankenstein) kuşkusuz en sadık uyarlama değil; ama en komik ve yaratıcı olanlarından biri...
Oliver Twist 1839
19'ncu yüzyılın en büyük romancılarından biri olarak kabul edilen İngiliz yazar Charles Dickens'ın 1837 – 1839 yılları arasında seriyal olarak yayımlanan eseri “Oliver Twist; or, the Parish Boy's Progress”in ilk film uyarlamasının çekildiği tarih, kayıtlarda 1912 olarak geçiyor.
Sonraki yıllardaki gerçekleşen film ve televizyon uyarlamalarının eksiksiz bir listesini çıkarmak zor. Oliver Twist adlı bir yetimin Londra'daki yaşam mücadelesini anlatan romandan esinlenerek çekilen tüm filmlerin sayısını bulmak ise imkânsız... Son seyrettiğimiz uyarlamalardan biri ünlü yönetmen Roman Polanski'nin 2005 tarihli filmiydi...
En iyi film uyarlamaları: 1948 tarihli David Lean filmi “Oliver Twist” genelde en iyi uyarlama olarak kabul edilir. Öte yandan, 1968 tarihli, Carol Reed'in yönettiği “Oliver!” adlı müzikalin daha iyi olduğunu iddia edenlerin sayısı da az değil. “Oliver!” 1969 yılında film ve yönetmen dahil 5 Oscar birden kazanmıştı.
Bir Noel Şarkısı 1843
(A Christmas Carol)
Charles Dickens'ın novella formatındaki kitabı, 1843 yılında Londra'da yayımlandı. Dickens'ın kitabı yazdığı dönemde İngilizler Noel kültürünü yeniden keşfediyorlardı. Dickens, çocukluğunun özlemlerini dile getirir şekilde Noel ruhuna bir övgü olarak tasarlamıştı kitabı. Eser, yaşlı, yalnız ve huysuz Ebenezer Scrooge'un öyküsünü anlatır. Scrooge hali vakti yerinde varlıklı bir adam olmasına karşın Noel'i kutlamaya karşı çıkar... Ama Noel döneminde onu ziyaret eden ruhlar, her şeyi değiştirir ve Scrooge, yardımsever, iyi kalpli birine dönüşür.
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