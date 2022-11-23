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Haberler Kültür-Sanat

Sinemaya 17 milyon liralık destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022'nin son destekleme kurulu toplantısında 32 proje için sinema sektörüne 17 milyon 340 bin lira destek sağladı. Bu desteklerle birlikte 2022 içerisinde bakanlık tarafından 293 proje için sinema sektörüne sağlanan toplam destek miktarı 92 milyon 198 bin liraya ulaştı

Giriş: 23.11.2022 - 11:09 | Güncelleme: ABONE OL
Sinemaya 17 milyon liralık destek
17 milyon liralık destek
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HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yılın son destekleme kurulunda, 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım', 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım', 'Çekim Sonrası', 'Ortak Yapım' ve 'Yerli Film Gösterim' türündeki projeler, sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik destekleme kurulunca değerlendirildi.

Değerlendirmeler sonucunda, 4 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım' projesine 6 milyon 300 bin lira, 6 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım' projesine 6 milyon 900 bin lira, bir 'Çekim Sonrası' projesine 400 bin lira, 3 'Ortak Yapım' projesine 1 milyon 750 bin lira, 18 'Yerli Film Gösterim' projesine 1 milyon 990 bin lira olmak üzere toplamda 17 milyon 340 bin lira destek sağlandı.

Bakanlığın verdiği desteklerle 6 yönetmenin, ilk uzun metrajlı sinema filmini yapabilmesine olanak sağlandı. Yeni yönetmenlerin sektöre kazandırılmasında önemli payı olan desteği alan birçok film Sundance, Berlin, Venedik, Moskova, Saraybosna, Varşova ve Tokyo gibi dünyanın en önemli film festivallerinden ödüllerle dönmüştü.

Farklı ülkelerden sinemacıları bir araya getirmesi, bilgi ve teknoloji aktarımı, yerel fon kaynaklarına erişim ve potansiyel pazarlar oluşturulması gibi nedenlerle sinema sektöründe oldukça önemli hale gelen "Ortak Yapım Desteği" türünde de üç projeye destek sağlandı. Kurulda; Azerbaycan ve Türkiye ortak yapımı 'Man In A Blue Sweater', Belçika ve Türkiye ortak yapımı '2M2' ile Gürcistan, İsviçre, Bulgaristan ve Türkiye ortak yapımı 'Guria' adlı projelere destek sağlandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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