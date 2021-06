Sinemanın unutulmaz babaları

ERIC BISHOP– HAYATA ÇALIM AT (2009)

(Looking for Eric)

Karısı tarafından terk edilen ve iki haylaz üvey oğluyla baş etmekte zorlanan Manchester’lı postacı Eric’in (Steve Evets) bir sürü sorunu vardır. 30 yıl önce sorunlu bir biçimde ayrıldığı Lily’ye âşıktır hâlâ. Onu görünce panik ataklar geçirmekte, ne yapacağını şaşırmaktadır. Hayatında hiçbir şeyin yolunda gitmediği bir anda yeni ve hayali bir “dost” çıkar karşısına: Futbol efsanesi Eric Cantona... Eric, hayallerindeki Cantona ile yarenlik ederek ağır ağır bütün sorunlarının üstesinden gelmeyi dener. Bütün bu süreçte, annelerinin yıllar önce kendisine bırakıp gittiği iki üvey oğlunun babası olduğunu asla aklından çıkarmaz. Sorumluluktan kaçmaz ve onlar için en doğrusunu yapmaya çalışır. Çünkü hayat onun için bir takım oyunudur. Futbolun ruhuyla sinemanın ruhunun sıcak sıcak kaynaştığı bir Ken Loach filmi.