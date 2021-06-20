Sinemanın unutulmaz babaları

HÜSEYİN EFENDİ VE SADIK – BABAM VE OĞLUM (2005)
12 Eylül 1980 sabahı doğan bir çocuğun hikâyesi... 12 Eylül ondan annesini almış. Babası (Fikret Kuşkan) Sadık’ı da almak üzere... Ama uzaklarda onu bekleyen sıcak bir yuva var. Orada onu dedesi Hüseyin Efendi (Çetin Tekindor),babaannesi, amcası ve büyük bir aile bekliyor. Orası Ege. Orası Anadolu... Bir anlamda, bütün Türkiye'nin evi. Taşranın sakinliği, uzanıp giden yeşilliği hepimiz için bir sığınak değil mi? Ve sonunda, çoğumuz fırtınaları atlatıp hep ailemize dönmez miyiz? Sistem, kendisine karşı çıkanlara karşı acımasız olabilir ama aile, her zaman orada sabırla bekler. Sadık bunu iyi bildiği için yıllar önce terk ettiği baba ocağına dönüyor. Onu babasına emanet etmek ve huzur içinde veda etmek istiyor hayata. “Babam ve Oğlum”da sadece 12 Eylül'de kaybettiklerimize değil, evlatlarını kaybeden bütün babalara ve babalarını erkenden kaybeden çocuklara ağladık.
CALVIN JARRETT – SIRADAN İNSANLAR (1980)
(Ordinary People)
Lise öğrencisi Conrad, abisinin ölümüyle sonuçlanan kaza sonrasında hayatını toparlamakta zorluk çeker. Onu tanıdığımızda intihara kalkıştıktan sonra gördüğü 4 aylık uzun tedavinin peşinden olağan hayatına geri dönmeye çalışan bir gençtir. Yaşadığı evlat acısını hâlâ atlatamayan ama bununla yüzleşemeden normal hayatına devam etmek isteyen annesi ona yardım etmekten çok uzaktır. Dahası, Conrad’ın özel ilgiye ihtiyacı olduğunu dahi kabul etmez. Tam aksine, tüm sorunlarla tek başına baş etmesi gerektiğini düşünür. Donald Sutherland’in canlandırdığı Calvin Jarrett işte tam da bu noktada eşinin ve yakın çevresinin inanılmaz duyarsızlığına karşın Conrad’ı desteklemekten sonuna kadar vazgeçmez, onun için en iyisinin ne olacağını sorgulamaktan vazgeçmez. Baba ile oğulun birbirlerine sarıldığı final sahnesi unutulmazdır.
ERIC BISHOP– HAYATA ÇALIM AT (2009)
(Looking for Eric)
Karısı tarafından terk edilen ve iki haylaz üvey oğluyla baş etmekte zorlanan Manchester’lı postacı Eric’in (Steve Evets) bir sürü sorunu vardır. 30 yıl önce sorunlu bir biçimde ayrıldığı Lily’ye âşıktır hâlâ. Onu görünce panik ataklar geçirmekte, ne yapacağını şaşırmaktadır. Hayatında hiçbir şeyin yolunda gitmediği bir anda yeni ve hayali bir “dost” çıkar karşısına: Futbol efsanesi Eric Cantona... Eric, hayallerindeki Cantona ile yarenlik ederek ağır ağır bütün sorunlarının üstesinden gelmeyi dener. Bütün bu süreçte, annelerinin yıllar önce kendisine bırakıp gittiği iki üvey oğlunun babası olduğunu asla aklından çıkarmaz. Sorumluluktan kaçmaz ve onlar için en doğrusunu yapmaya çalışır. Çünkü hayat onun için bir takım oyunudur. Futbolun ruhuyla sinemanın ruhunun sıcak sıcak kaynaştığı bir Ken Loach filmi.
RICKY – ÜZGÜNÜZ SİZE ULAŞAMADIK (2019)
(Sorry We Missed You)
Film, ‘gig economy’ diye adlandırılan neoliberalist uygulamaların alt orta sınıf İngiliz ailesi üzerindeki etkilerini konu alır. Kargo şirketinin yöneticisi, yıllarca inşaat sektöründe çalışmış iki çocuk babası Ricky’ye (Kris Hitchen) ‘Burada bizim çalışanımız olmayacaksın. Artık kendi işinin patronusun’ der… Kısa sürede bırakın ‘kendi işinin patronu’ olmayı, sosyal haklara sahip kadrolu işçilere oranla çok daha zor bir çalışma hayatı olduğunu anlarız. Ama işsizlikten bunalmış ve çocuklarına doğru dürüst babalık yapmak isteyen Ricky, kazanacağı parayı hesap ederek kendisinden istenilen her şeyi harfiyen yerine getirir. Lakin, bu çalışma temposuyla lisedeki sorunlu oğulları Seb (Rhys Stone) ve küçük kızları Liza’ya (Katie Proctor) doğru dürüst babalık yapmasını mümkün olmadığı ortaya çıkar. Yönetmen Ken Loach ve senaryo yazarı Laverty, öyküyü özeLlikle aile üzerinden geliştiriyorlar. Neoliberalist uygulamalar Ricky ve Abbie’ye geçinip gidecekleri, borçlarını ödeyecekleri bir para sağlıyor ama ebeveynliğin gereklerini yerine getirmekte zorlanıyorlar. Ve biz de bir babanın ailesini geçindirme konusunda kendisini nereye kadar zorlaması gerektiği üzerine düşünüyoruz.
TRAVIS HENDERSON – PARIS, TEXAS (1984)
Onu ilk tanıdığımızda ıssızlığın ortasında elinde su bidonuyla dolaşan kayıp bir ruhtan farksızdır. Harry Dean Stanton’un canlandırdığı Travis Henderson’un geçmişle olan bağları zayıftır. Çoğu şeyi hatırlamaz. Kardeşi gelip onu evine götürürken sessizliğini nadiren bozar. Aklında neler olduğunu anlamakta zorluk çekeriz. Ama film ilerledikçe, tüm sorunlarına rağmen babalığın gereklerini yapmak için elinden geleni yaptığını anlarız. Alman yönetmen Wim Wenders’in ABD’de çektiği hüzünlü ve dokunaklı filmde o yılların sinema yıldızlarından biri olan Nastassia Kinski de oynuyor. Cannes’da Altın Palmiye kazanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!