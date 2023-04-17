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Haberler Magazin Yeşilçam filmlerinden hafızalara kazınan ünlü motosikleti depremzedeler yararına satılıyor - Magazin haberleri

Sinemanın ünlü motosikleti depremzedeler yararına satılıyor

'Doktor Civanım' ve 'Vahşi Kan' gibi Yeşilçam filmlerinden hafızalara kazınan 1971 model motosiklet, Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi yıkıcı şekilde etkileyen depremlerin ardından depremzedelere destek amacıyla satışa çıkarıldı. Motosikletin sahibi Ali Dingil, "Yardıma muhtaç insanlar için motosikletimi satışa çıkartmak benim için çok önemli" dedi

Giriş: 17.04.2023 - 11:17 | Güncelleme: ABONE OL
Yeşilçam filmlerinden hafızalara kazınan ünlü motosikleti depremzedeler yararına satılıyor - Magazin haberleri
İHA

Cüneyt Arkın'ın oynadığı 'Vahşi Kan', aynı zamanda Kemal Sunal'ın 'Doktor Civanım' filminde kullandığı, Yeşilçam filmlerinden hafızalara kazınan 1971 model motosiklet, sahibi Ali Dingil tarafından satışa çıkarıldı.
Mecidiyeköy meydanda sergilenen motosikletin geliri, Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi yıkıcı şekilde etkileyen yıkıcı depremlerin ardından afet bölgesindeki yardıma muhtaç vatandaşlarımız için kullanılacak.

"TÜRKİYE VE YEŞİLÇAM İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR MOTOSİKLET"

Motosikletin sahibi Ali Dingil, "Böylesi insani yardım ve dayanışma olan bir günde böyle önemli bir şeyi piyasaya çıkartmak ve yardıma ihtiyacı olan insanlara, özellikle depremzedelere, satışa çıkartmak benim için çok önemli. Motosikletime 4-5 yıldır gözüm gibi bakıyorum. Benim için, Türkiye ve Yeşilçam için çok değerli bir motosiklet. Bugün motosikletin açık artırma ile satışını duyurabilmek için ve insanlara yardım edebilmek için buradayız" diye konuştu.

"48 YIL GERİYE GİTTİM"

Hababam Sınıfı filminde 'Boncuk' karakteriyle hafızalara kazınan Ergun Sözen, "Bugün burada aslında 48 yıl geriye gittim. Yeşilçam'a hizmet etmiş bu motoru görerek Kemal Sunal ile eski günlerimize gittik. Tabii ki burada gerek Kemal Sunal'ı, gerekse Yeşilçam'a emek veren sanatçılarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Ali Dingil arkadaşımıza da bu 1971 model motosikleti bunca yıl özenle koruyup buralara kadar getirdiği için, Yeşilçam'daki unutulmaz anlarımızı tekrar tekrar yaşattığı için gönülden teşekkür ediyoruz. Bu güzel motosikleti de aynı titizlikle muhafaza etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇOK DUYGULANDIM"

Yeşilçam oyuncusu Erol Taşçı ise duygu dolu anlar yaşadığını belirterek, "Şu anda çok duygulandım. Depremzedelere yardım için arkadaşımızın bu gayretini gönülden destekliyorum, inşallah hayırlara vesile olur" dedi.

1971 model motosiklet, depremzedelere destek için alıcılarını bekliyor.

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