Sinemanın genç yeteneklerine Sabancı Vakfı'ndan ödül

Sabancı Vakfı'nın 'Kısa Film Uzun Etki' adıyla bu yıl üçüncüsünü düzenlediği kısa Film yarışmasında bu yılın kazananları belli oldu. 'Ayrımcılık' temasıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan'ın ev sahipliğinde, Sabancı Vakfı Başkan Yardımcısı Zerrin Koyunsağan, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Serra Sabancı, Türkan Sabancı, Sevda Sabancı, Melisa Tapan, Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen, Nebahat Çehre, Murat Evgin, Tuna Kiremitçi, Şenay Gürler, Bora Gencer, İlhan Gencer, Uğur Kurul, Kaan Cüreklibatır - Aslı Cüreklibatır, Deniz Arkın, Sedef Çalarkan ve Hasan Bülent Kahraman'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Ayrımcılık sorununu ele alan 200'e yakın filmin başvurduğu yarışmada finale 10 eser kaldı. Ödüle hak kazananlar Aida Begic, Rebecca O'Brien, Sergei Dvortsevoy, Derviş Zaim ve Ceyda Düvenci'nin bulunduğu jürinin değerlendirmesiyle belirlendi. Yarışmaya bugüne kadar Türkiye'nin her bölgesinin yanı sıra Avusturya, Belçika, Fransa, Hindistan'ın da aralarında bulunduğu pek çok ülkeden 750'ye yakın film başvurdu; Kısa Film Platformu Buluşmaları'nda yüzlerce genç sanatçı, sinemanın farklı alanlarında uzman 30'dan fazla profesyonel isimle bir araya gelerek onların deneyimlerinden yararlanma fırsatı yakaladı.

Sanatın etki gücü toplumsal gelişmeye katkı sağlıyor

Sabancı Vakfı'nın 45 yıldır toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak için her alanda çalıştığını ve sanatın gücüne her zaman yürekten inandıklarını belirten Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Tüm bireylerin kültür - sanat faaliyetlerine erişimini artırmak için ülkemize pek çok kültür merkezleri, tiyatrolar kazandırdık. Sanatçıları ödüllerle desteklemeye çalıştık. Halk danslarından tiyatroya ve müziğe pek çok alana destek vermeye çalıştık. Bu alanlara sinemayı ekleyerek 'Kısa Film Uzun Etki' sloganıyla Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nı da 3 sene önce başlattık. Böylece hem toplumsal sorunlara dikkat çekmek, hem de sinemacıların gelişimini desteklemekti amacımız. Bu nedenle yarışmamızın bugün geldiği noktada üçüncüsü olmasına rağmen hedeflerimize büyük ölçüde ulaşmaya başladık. Genç sanatçılara bu yarışma sonucunda uluslararası platformlarda ses verebilmek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Yarışmanın ilk yılında 'Mülteci Kadınlar' ve ikinci yılında 'Çocuk İşçiler' temalarıyla düzenlendiğini belirten Güler Sabancı, "Odağımızı kaybetmiyoruz; bizim odağımızda toplumsal gelişme ve toplumsal gelişmeye yapabileceğimiz her türlü katkı var. Dolayısıyla da konularımızı ona göre seçiyoruz. Bu senenin konusunu ‘Ayrımcılık' olarak seçtik. Ayrımcılık, dünyanın her yerinde gündemde olan, çok boyutlu bir sorun. Pek çok birey cinsiyeti, inancı, etnik kökeni, yaşı ya da engeli nedeniyle ayrımcılıkla karşılaşıyor. Ön yargılar, toplumsal kodlar ve daha pek çok nedenden bu sorunun görülmesi engelleniyor. Görülemeyen, fark edilemeyen sorunlara çözüm geliştirmenin mümkün olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla gençleri bu konuyla ilgili düşünmeye teşvik etmek için temamızı bu şekilde belirledik. Onların, gençlerin kameralarından, gençlerin gözünden, onların aracılığıyla toplumsal farkındalığa katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, ayrımcılık sadece bireyleri ilgilendiren bir sorun değil; aynı zamanda toplumsal ve ekonomik gelişmenin önündeki en önemli engellerden biri... Biz de Kısa Film Yarışması ile bu yıl herkesi ön yargılarını fark etmeye, ‘farklı' gördüklerine başka bir açıdan bakmaya davet etmek istiyoruz. Eşitliğin ve birlikteliğin önemini sanatın diliyle konuşmak istiyoruz" dedi.



Başvuran herkesin sinemadaki yolculuğuna katkı sağlamaya büyük önem verdiklerini ifade eden Güler Sabancı, "Kısa Film Platformu adıyla düzenlenen toplantılarda, workshoplarda genç sinemacılar, sinemanın usta isimleriyle bir araya gelme ve onların deneyimlerinden faydalanma fırsatı buldunuz. Yarışma sürecinin sonucunda elde ettiğiniz birikimlerin her bir yarışmacının kariyerine önemli katkıları olacağına inanıyorum. Bundan önceki çalışmalarda katılımcıların geri bildirimlerinden Kısa Film Platformu Buluşmaları'nın çok etkili olduğunu duyduk. Bunun devam ettirilmesini biz de bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Genç sinemacıların gelişimlerine destek olmak için bu yıl yarışmaya yeni yan ödüller de eklendi. Bu kapsamda KısaKes Film Festivali ekibinin desteğiyle tüm finalistlere yarışma ve festivallere katılım için danışmanlık verilecek. 1 yıllık BluTV üyeliğinin yanı sıra, 3 yılın tüm finalist filmleri BluTV işbirliği ile yayınlanarak, finalistlerin sinema endüstrisine giriş yapmasına destek sağlanacak.





Ceyda Düvenci: Çok sağlam bir ekip geliyor

Sözlerine Sabancı Vakfı'na teşekkür ederek başlayan jüri üyesi Ceyda Düvenci, "Birbirinden kıymetli 10 ayrı genç bakış açısından ayrımcılığın 10 ayrı başlığını izledik. Çok keyif aldık, bütün filmleri soluksuz izledik. Kısa Film Yarışması'nda jüri olmak maalesef içinde yer alamayacağım bir platform olduğunu anlamamı sağladı oyuncu olarak. Ayrıca kısa filmin ne kadar zor olduğunu da gördüm, çünkü kısa film anlatması en zor şey. Meseleyi en doğru ve en kısa şekilde anlatmak gerekiyor, bilinir bir oyuncu kullanamamak gerekiyor. Eskiden bana kısa film teklifi gelmiyor diye üzülüyordum ama şimdi neden olduğunu anladım; oyunculuk kariyeri olan birinin kısa filmlerde olmaması en doğrusu. Bundan sonrasını yurt dışındaki kısa film festivalleri düşünsün, çok sağlam bir ekip geliyor" dedi.



Birincilik ödülü 'Gülizar ile Çalışkan'ın oldu

'Gülizar' filmiyle birinci olan Yahya Ozan Çalışkan'a ödülünü Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı takdim ederken 'Biilaç' filmiyle ikinci olan Furkan Han Mert'e ödülünü Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ve 'Afaf-Günahsız' filmiyle üçüncü olan Ercan Akan'a ödülünü yarışmanın Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan verdi. Ayrıca mansiyon ödülüne layık görülen "Çentik" filminin yönetmeni Ahmet Kızıl ödülünü Kısa Film Buluşmaları'nda genç sinemacılarla bir araya gelen Alman Film ve Televizyon Akademisi Berlin Direktörü (The German Film and Television Academy Berlin Direktörü) Ben Gibson'dan aldı. Dereceye giren filmlerin birincisi 15 bin TL, ikincisi 10 bin TL, üçüncüsü 5 bin TL ile ödüllendirildi.





Türkan Sabancı - Melisa Tapan





Kaan Cüreklibatır - Aslı Cüreklibatır