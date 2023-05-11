Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin

SinemAnadolu Film Günleri düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen ve Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği (DİSİNEDER) Başkan Serhat Gönen ve ekibi tarafından organize edilen 2'nci SinemAnadolu Film Günleri, 3 - 7 Mayıs 2023 arasında İstanbul Rami Kütüphanesi’nde gerçekleşti

Giriş: 11.05.2023 - 14:54 | Güncelleme: ABONE OL
SinemAnadolu Film Günleri düzenlendi
SinemAnadolu Film Günleri düzenlendi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Disineder’i organizasyonu ve Rami Kütüphanesi’nin paydaşlığında gerçekleştirilen 2'nci
SinemAnadolu Film Günleri Atalay Taşdiken’in yönettiği 'Hara'nın gösterimiyle başladı. İkinci gün;
Kıvanç Terzioğlu'nun moderatörlüğünde 'Mavzer'in yönetmeni Fatih Özcan ile üçüncü gün; Kıvanç
Terzioğlu'nun moderatörlüğünde İffet Eren Danışman Boz'un yönettiği 'Turna Misali'nin senaristi
Eyüp Boz ve filmin oyuncularından Timur Ölkebaş ve Sercan Can ile dörüncü gün; Haluk Yalçınkaya'nın moderatörlüğünde 'Güvercin'in yönetmeni Banu Sıvacı ile beşinci gün ise yine Kıvanç Terzioğlu'nun moderatörlüğünde 'Kaf Kaf'ın yönetmeni, yapımcısı ve senaristi Metin Dağ ile söyleşiler yapıldı.

2'nci SinemAnadolu Film Günleri kapsamında ayrıca Film-San Vakfı Müdürü & Kültür Sanat Köşe Yazarı Kıvanç Terzioğlu'nun moderatörlüklerinde; Hatice Aslan ile 'Oyunculuk Kariyeri', İpek Tuzcuoğlu ile “Anadolu’da Oyuncu Olmak” ve Ali Sürmeli ile Masterclass söyleşileri yapıldı.
Etkinliklerin sonunda ise Rami Kütüphanesi Genel Müdürü Sayın Ali Çelik ve Serhat Gönen tarafından teşekkür plaketleri sunuldu.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Torbacı" iddiası ile mahalleliden dayak
Artvin'de ayı 20 koyunu öldürdü
Artvin'de ayı 20 koyunu öldürdü
Yangında bilinci kapandı... Böyle hayata döndürüldü
Yangında bilinci kapandı... Böyle hayata döndürüldü
Rus turist otel odasında ölü bulundu
Rus turist otel odasında ölü bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.