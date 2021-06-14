'Siccin', 'Musallat' ve 'Üç Harfliler' gibi korku filmlerinin yönetmeni Alper Mestçi'nin yeni filmi 'Mahlukat'ın çekimleri tamamlandı. Başrollerini Adnan Koç ve Seda Oğuz'un paylaştığı film sinema salonlarının açılmasıyla birlikte gösterime girecek.

Aytaç Ağdağ ile Anıl Oğuz'un yapımcısı olduğu 'Musallat'ın çekimleri Mardin'de gerçekleştirildi.