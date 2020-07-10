Sinemalarda temmuz

1 Temmuz'da açılan sinema salonlarında çok sayıda olmasa da bazı filmler gösterime çıkmaya başladı

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Koronavirüs pandemisi nedeniyle martta kapanan sinema salonları, yeni normalleşme sürecinde İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 1 Temmuz'da açıldı.

Büyük sinema salonları yeni film olmadığı için izleyicinin salonlara girmeyeceğini, bu durumun ek masraf getireceği gerekçesiyle kapılarını bir süre daha kapalı tutmaya karar verdi.

Bazı sinema salonları ise salgın kuralları çerçevesinde kapılarını açmayı tercih ederek izleyicileri filmlerle buluşturdu.

'Bayi Toplantısı' ile başlayan bu dönemde temmuzda gösterime girecek filmler şöyle;



10 Temmuz

* Kızım Gibi Kokuyorsun

17 Temmuz

* Nuh Tepesi

* Araf 4: Meryem

* Zengo

24 Temmuz

* Oda

* Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü

31 Temmuz

* Mürit

* Ecinni 3: Issız Çığlık