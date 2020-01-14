Sinemada hafta sonunda izleyici sayısı ve hasılat bir önceki hafta soruna oranla arttı. En çok izlenen film 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' olurken ilk 5'te Türk filmleri yer aldı

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Türkiye'de hafta sonunda sinemalarda ne oldu?

Hafta sonunda;

* 3'ü Türk 6'sı yabancı olmak üzere 9 yeni film gösterime girdi.

* 41 film gösterimdeydi.

* İzleyici sayısı, bir önceki hafta sonuna oranla % 12.1 arttı.

* Hasılat, bir önceki hafta sonuna oranla 12.4 arttı.

* Toplam izleyici sayısı 1.137.911 kişi.

* Toplam hasılat 21.295.102 ₺.

* İzleyici sayısına göre ilk 5 sırada Türk filmleri yer aldı.

* Hafta sonunda en çok izlenen Türk filmi 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' (295.263 Kişi),en çok izlenen yabancı film Kristen Stewart'ın başrolünde yer aldığı 'Derin Sular' (27.927 Kişi) oldu.

* Hafta sonunda en az izlenen film 'Laz Kit' (10 Kişi) oldu.

RAFADAN TAYFA GÖBEKLİTEPE (3. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 295.263 Kişi

Hafta Sonu Hasılat: 5.078.338 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 1.865.974 Kişi

Toplam Hasılat: 31.648.262 ₺

SIFIR BİR (Açılış)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 280.711 Kişi

Hafta Sonu Hasılat: 5.48.347 ₺

BABA PARASI (2. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 205.841 Kişi

Hafta Sonu Hasılat: 3.825.160 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 862.801 Kişi

Toplam Hasılat: 15.921.436 ₺

GAMONYA HAYALLER ÜLKESİ (Açılış)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 93.574 Kişi

Hafta Sonu Hasılat: 1.774.958 ₺

BİZ BÖYLEYİZ (Açılış)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 91.790 Kişi

Hafta Sonu Hasılat: 1.937.963 ₺