Temmuz bereketli geçti 0:00 / 0:00

Son hafta sonundaki düşük gişeye rağmen temmuz, sinema salonları için oldukça bereketli bir ay oldu

Hafta sonunda gösterime giren 7 yeni film arasında en çok 'DC Süper Evciller Takımı' ilgi gördü.

35 filmin toplam 156.978 kişi tarafından izlendiği 29 - 31 Temmuz arasındaki hafta sonunda kesilen bilet sayısı bir önceki hafta sonuna oranla % 13.4 azaldı.

DC Süper Evciller Takımı

29 - 31 Temmuz

Film Başına İzleyici Sayısı... 4.485

22 - 24 Temmuz

Film Başına İzleyici Sayısı... 6.970

29 -31 Temmuz arasında beyazperdeye yansıyan 7 yeni filmin izleyici sayıları şöyle;

DC Süper Evciller Takımı… 29.235

Vesvese: Cin Fısıltısı… 6.194

Buluttaki Gölge… 4.702

Bir Türk Masalı… 1.295

Mini Fenomen… 859

Hawar 2… 537

Afetname… 273

Son hafta sonundaki gişe rakamları düşük olsa da temmuz ayı sinema salonları için bereketli bir ay oldu. Toplam izleyici sayısı 2.256.248 olurken bir önceki aya oranla kesilen bilet sayısında yaklaşık % 50’lik artış görüldü.

Bir önceki yılın temmuz ayındaki izleyici sayısına oranla ise artış yaklaşık % 15 olarak gerçekleşti.

Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü

Temmuzda en çok izlenen film, gösterime 8 Temmuz’da girip 973.536 izleyiciye ulaşan ‘Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü’ oldu. İkinci sırada ise izleyiciyle 1 Temmuz’da buluşan "Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi" yer aldı. Bu film için 823.337 bilet kesildi.

Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi