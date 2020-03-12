Sinemalara koronavirüs darbesi

12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 10 Mart gecesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından resmi olarak açıklandı. Koronavirüs salgınının pandemik bir hâl alması küresel anlamda ticareti ve turizmi olduğu kadar sanatsal faaliyetleri de derinden etkiledi.
Birçok sanatsal etkinlik ya iptal edildi ya da ertelendi. Sinema da koronavirüs darbesine maruz kaldı. Önümüzdeki günlerde gösterime girecek olan birçok filmin izleyiciyle buluşma tarihi ertelendi.
Yakın tarihlerde gösterime girecek olan diğer filmlerin vizyon tarihlerinin ertelenip ertelenmeyeceği henüz belli değil.
Filmlerin yapımcılarıyla sinema salonu işletmecileri son iki gündür toplantı üzerine toplantı yapıyor.
Daha önce böyle bir durumla karşılaşılmadığı için yapımcılar da sinema salonu işletmecileri de ne yapılması gerektiği konusunda oldukça şaşkın ve kararsız.
Koronavirüs tehdidine karşı sinema sektörü olarak yapılması gerekenleri yapmaya hazırlar. Diğer yandan filmlerin gösteriminin ertelenmesinin ekonomik döngünün devamına büyük darbe vuracağının bilincindeler.
Sinema salonu işletmecileri salonları her seans sonrası dezenfekte etmeye başladı.
Girişlere dezenfekte sıvıları da konuldu.
Ayrıca filmlerin gösterimlerinin ertelenmesi önümüzdeki aylarda büyük bir yığılmaya neden olacak. Koronavirüs tehdidinin bertaraf edilmesinden sonra yapımcıları, filmlerinin bir an önce gösterime girmesini isteyecek.
Bu durumda vizyon takviminde tam bir kaos yaşanacak.
Zira önce Ramazan ayı sonra da yaz mevsimi başlayacak.
Bütün bu olumsuzlukların yanında belki de koronavirüs, sinema sektörüne bir hayrı dokunacak.
Sinema sektörü filmler için yaz sezonunu bir türlü açamadı.
Eylül - Mayıs arasına sıkışan sezon, film sayısının artmasıyla tam bir Arap saçına dönüşmüştü.
Belki de ertelenen filmler, gösterime zoraki olarak yaz aylarında girecek.
Böylelikle izleyicinin yaz sezonuna vereceği tepki ölçülmüş olacak.
ERTELENEN FİLMLER
'Müstakbel Damat'
Gösterime 13 Mart'ta girecekti.
'Aslan Hürkuş Kayıp Elmas'
Gösterime 13 Mart'ta girecekti
'Malazgirt 1071'
Gösterime 13 Mart'ta girecekti
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