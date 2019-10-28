Sinemada vizyoner eğitim anlayışı

Anadolu Üniversitesi, yeni bir araştırma geliştirme amaçlı bilimsel araştırma projesiyle bir ilk'e daha imza attı. Yeni öğrenme - öğretme modelleri üzerinde araştırmalarını yoğunlaştıran Anadolu Üniversitesi, ustasından yerinde öğrenmeyi klasik uzaktan öğretim teknikleriyle karşılaştırılarak yeni bir model geliştirilmesini hedefledi. Proje, öğrenme materyallerinin uygulamanın içinden, işin ustalarından öğrenilmesini içeren ve yerinde çekilmiş eğitim videolarıyla desteklenen yeni bir öğretim yönteminin geliştirilmesini ve bu yeni yöntemin mevcut geleneksel uzaktan öğretim yöntemleriyle karşılaştırılmasını içeriyor.

Bu amaçla 'Şimdi Sıra Sende' mottosuyla 'Ustasından Öğren' başlığında Film Yapımı e-Sertifika Programları geliştirildi. Bu programlar aynı zamanda TV ve sinema sektörüne insan kaynağı yetiştirmeye de yarayacak. Katılımcılar, kendi alanlarında üst düzey deneyimli sinemacıların eğitmenliğinde verilecek derslerden sonra sınava girip sertifika alacak. Böylelikle Film Yapımı e-Sertifika Programı ile yetkin sinemacılardan akademik eğitim alan kişiler, 11 dalda TV ve sinema sektöründe yer alabilecek.

DERSLER UZMAN SİNEMACILARDAN

Film Yapımı e-Sertifika Programı'nda verilecek olan derslerde kendi alanlarında üst düzey deneyimli olan bugüne kadar gerek TV'de gerekse sinemada birçok yapıma imza atmış sinemacılar, programla ilgili görüşlerini şu şekilde dile getirdi;

Kıvanç Baruönü (Yönetmenlik): Hayatta her şeyi tecrübe etme şansı bulamıyor insan.. Başarı ise başkalarının tecrübelerinden ders çıkartmayı bilenler için çok daha yakın. Bu sektörde 25 yılı aşkın süredir gördüklerimi, cebimde biriktirdiklerimi dilim döndüğünce paylaşmaya çalıştım. Meğer ne çok şey varmış anlatılacak. Umarım genç meslektaşlarım işlerine yarayacak ipuçları bulurlar.

Pelin Ekinci Kaya (Film Yapımcılığı): Anadolu Üniversitesi'nin vizyoner eğitim anlayışı ile tasarladığı 'Ustasından Öğren' e-Sertifika programında yer almaktan çok keyif aldım. Yıllar boyunca sahada edindiğimiz tecrübeleri teorik bilgilerle harmanlayarak, sinema sektöründe kendini geliştirmek isteyen yeni nesillere aktarmamıza imkan veren bu projeye emeği geçenlere teşekkür ederim.

Uğur İçbak: (Görüntü Yönetmenliği): Anadolu Üniversitesi'nin, modern bir yaklaşımla gerçekleştirdiği Film Yapımı e-Sertifika Programı'nın sinema eğitimine farklı bir bakış açısı getireceğini düşünüyorum. Çünkü konunun teorik ve kuramsal kısmı kadar pratik ve uygulama kısmı da çok önemli. Bu eğitim paketi sayesinde öğrenciler, sektörde faal çalışan eğitmenlerin birer asistanı gibi, onlara tanıklık edip mesleğin inceliklerini uygulamalı olarak öğrenecekler. Anadolu Üniversitesi Film Yapımı e-Sertifika Programının daha donanımlı sinema öğrencileri yetişmesine vesile olup sektöre büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Suzan Kardeş (Saç ve Makyaj Tasarımı): Unutmayın bir gün hepiniz usta olacaksınız. Hep söylediğim gibi biz bir zincirin halkalarıyız. Biri olmadan diğeri olamaz. Bu projenin sebep olduğu farklı bir şey daha var; sinema tarihinin içinde olmak ve bir nebze vefa borcu ödemek gibi bir şey ve bunun çok ciddi bir şekilde yapılmasına sebep olan Anadolu Üniversitesi'ne müteşekkirim. Emeği geçen tüm değerli ekip arkadaşlarıma binlerce teşekkürler. İleride sinemaya gönül verenlere bir katkımız olursa ne mutlu.

Emre Erdem (Afiş Fotoğrafçılığı ve Film Afişi Tasarımı): Film Yapımı e-Sertifika Programı, çağı yakalayan yaklaşımı ile bence sektör ile öğrenciler arasında büyük bir köprü kuruyor. Anadolu Üniversitesi'nin geçmişten bu güne sürdürdüğü video eğitim geleneği internet ortamında ancak bu kadar güzel ele alınabilirdi. Böyle bir projenin içerisinde bulunmaktan çok gurur duyuyorum. İçeriklerden faydalanarak kendini geliştiren arkadaşlar sektörde mutlaka yer bulacaktır. Biz de kendilerini heyecanla bekliyoruz.

Gülümser Gürtunca (Kostüm Tasarımı): Tasarım, uygulama ve set sürecimdeki deneyimlerimi paylaşacak bir alan bulmak beni çok heyecanlandırdı ve mutlu etti. Anadolu Üniversitesi'ne bu alanı yarattığı için teşekkür ederim. Sinemaya, kamera arkasına, yaratım aşamasına, kostüm tasarımına ilgi duyan herkese ilham ve kaynak olmasını dilerim. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık.

Film Yapımı e-Sertifika Programı'nda aynı zamanda Deniz Göktürk Kobanbay (Sanat Yönetmenliği & Dekor),Levent İntepe (Ses ve Ses Tasarımı),Ömer Özgür (Film Müziği),Çağrı Türkkan (Kurgu),Burak Aksak (Senaryo Yazımı) eğitim verecek. Kurgu programı içindeki 'Renk Tasarımı' adlı bölümde ise Bora Gökşingöl olacak.