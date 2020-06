Sinema sektöründe normalleşme ne zaman başlayacak? Setlere ne zaman girilecek? Yeni filmlerin çekimlerine başlanmasında iki büyük engel bulunuyor. Birincisi; işletmeciler, sinema salonlarını eylülde açmak istiyor. Ertelenen filmler nedeniyle önümüzdeki sezonda oldukça sıkışık bir takvim olacak. Yüksek bütçeli film çekecek yapımcılar, sıkışık takvimde vizyonda az kalma riskinin büyük zarara neden olacağı endişesi taşıyor. İkincisi; sinema meslek birliklerinin belirlediği set kurallarının normalleşmeden sonra henüz güncellenmemiş olması

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Gündelik hayatta normalleşme süreci 1 Haziran'da başladı.

Peki sinema sektöründe?

Murat Şeker; salgın öncesinde 'Ya İstiklal Ya Ölüm'ün gösterim tarihini Şubat 2021 olarak açıklamıştı.

Ne var ki çekimlere başlamadığı için filmin gösterim tarihi 2022'ye sarktı.

Erdal Murat Aktaş, 'Her Şeye Rağmen'in Avrupa'daki çekimlerini gerçekleştirdiği sırada karantina dönemi başladığı için filmin çekimlerini yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. Aktaş, yurt dışına uçuşların açılması sonrasında yarım kalan sahneleri Almanya ve İspanya'da tamamlayacak. Türkiye çekimlerini ise önümüzdeki haftalarda Ege'de yaparak 'Her Şeye Rağmen'i yeni sezona yetiştirecek.

Sami Dündar ise 'Son Uyanış'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başlayıp ara verdiği çekimlerine önümüzdeki günlerde tekrar başlayacak.

BKM,TAFFPictures,TR 40 33 Productions yeni sezon için hazırlık yapıyor.

Bu şirketler çekim hazırlıklarını uzmanların 'Salgın, ağustos ayı içinde biter' görüşünden yola çıkarak yapıyor.

Şahan Gökbakar, salgın öncesinde 'Celal ile Ceren' tarzında bir filmin hazırlığını yapıyordu.

Filmi ne zaman çekeceğine ve gösterime ne zaman çıkaracağına sinemada normalleşmenin başlamasından sonra karar verecek.

Karantina döneminde gösterimi ertelenen 'Mahalleden Arkadaşlar', izleyiciyle yeni sezonda buluşacak filmlerden biri.

Yapımcılar her ne kadar film çekmek için istekli olsa da sinema sektörü için henüz tam anlamıyla bir normalleşme sürecinin başlaması için önce sinema salonlarının açılması gerek.

Şükrü Avşar, sinema salonlarını eylül ayına kadar açmayacak.

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği Başkanı İrfan Demirkol da sinema salonlarının eylülden önce açılmasının erken olacağını açıklayarak "Salonların temmuzda açılmasının çok erken olacağını, yeterli içeriğin olmadığını, gerekli tedbirlerin alınamayacağını, eylülde ısınma hareketleriyle, az seanslarla başlayıp asıl 1 Ekim'de açılmasını uygun buluyoruz" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

İrfan Demirkol'un bu açıklaması bütün sinema salonu sahiplerinin aynı görüşte olduğunu gösteriyor.

Sinema salonlarının eylülde açılarak tam olarak işlevsel hale 1 Ekim'den itibaren geçecek olması yapımcıları yeni film çekmeleri konusunda tereddütte bırakıyor.

Çünkü karantina nedeniyle gösterimi yarım kalan ve vizyon tarihi ertelenen birçok Türk ve yabancı film bulunuyor.

Sinema salonlarının açılmasıyla gösterime girecek bu filmler vizyon takvimini oldukça sıkıştıracak.

Çekilecek yeni filmlerin sıkışık bir takvim içinde izleyiciyle daha az salonda daha az zamanda buluşma riski bulunuyor.

Yüksek bütçeli filmler çeken yapım şirketleri bu riske girmek istemiyor.

Zira, yüksek bütçelere sahip oldukları için filmlerin zarar etme riski oldukça artıyor.

Bir diğer sorun da filmlerin pandemi kurallarıyla çekilmek zorunda olması.

Sinema meslek birliklerinin Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye ve talimatları doğrultusunda oluşturduğu set kuralları yeni film çekmeyi zorlaştırıyor.

Örneğin kurallarda çalışanların bir otomobile iki kişiden daha fazla kişinin binmemesi şartı bulunuyor.

Setlerde ortalama 70 kişinin çalıştığı düşünülecek olursa ulaşım için en az 35 otomobil gerekecek.

Bu kadar çok otomobilin olması maliyeti arttıracağı gibi set bölgesinde oluşturacağı park sorunuyla çekimleri aksatacak.

Ulaşım sorunu bile yapımcılar için başlı başına bir dert.

Gündelik hayatta ulaşım ve yolcu sayısı kısıtlamasının kalkmasından sonra set kurallarında güncelleme henüz yapılmadı.

Set kuralları normalleşme süreci çerçevesinde güncellenirse yapımcılar biraz daha rahatlayacağı için film çekimlerine daha sıcak bakmaya başlayabilir.