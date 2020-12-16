Sinemanın küresel boyuttaki hasılatı pandemi nedeniyle oldukça düştü. Sinema, 2019'da 42.5 milyar dolar hasılat elde ederken bu rakam pandemi nedeniyle yaklaşık 30 milyar dolar düştü

2019'da sinema, küresel çapta 42.5 milyar dolarlık bir hasılata ulaşmıştı. Pandemi sürecinin başlamasıyla sinemanın küresel kaybının yaklaşık 20 milyar dolar olacağı tahmin ediliyordu. Ne var ki zararın daha yüksek ölçüde olduğu ortaya çıktı. İngiliz analist ve danışmanlık şirketi Omdia'nın hazırladığı rapora göre 2020'deki kayıp bir önceki yıla oranla 30 milyar dolar seviyesinde.

Kaybın yıl sonuna kadar 32 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Omdia'nın aynı raporunda dijital platformların hacmine de yer verildi. Ücretli dijital platformlarda işlem hacmi bir önceki yıla oranla % 30 artarak 34 milyar doları buldu.