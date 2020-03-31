31 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs (Covid-19) salgını, önce Çin'de ardından da dünya genelinde hayatı sekteye uğrattı. Sinema da yaşamın her alanı gibi bu durumdan etkilendi. Filmler, festivaller, etkinlikler ertelenirken, salonlar alınan tedbirler gereği kepenk indirdi. Türkiye'de de ilk vakanın resmiyet kazanmasının akabinde benzer bir sürece girildi.
Box Office Türkiye'nin yaptığı hesaplara göre sinemaların kapandığı zaman diliminde 2020'de ulaşılan toplam izleyici sayısı 16.372.762 olurken, hasılat ise 280.667.465 TL olarak gerçekleşti. Doğal olarak sinemaların kapalı olduğu bu dönemin sektörü ne kadar geri götüreceği, yani kaybın ne olacağı sorgulanmakta. 1 Mayıs'ta sinemalar açılsa bile öncelikle büyük bir ticari filmin gösterime girmesi ve insanlar üzerinde olabilecek psikolojik durumun aşılması, anında gerçekleşmeyebilir. Yani sinemalar açılsa bile seyircinin geri dönmesi biraz daha zaman alacaktır.
Üç zaman diliminde seyirci ve hasılat kaybına bakmakta yarar var. Bunlar sırasıyla mart ayı, ilk çeyrek (13 hafta) ve sinemaların kapalı kalacağı nisan sonuna kadar yani 4 aylık periyotlara bir göz atalım. Karşılaştırma olarak da rekortmen yıl 2017'yi de kapsayan son 4 yıllık bir dönemi inceledik
Mart Karşılaştırması
2020 yılının mart ayında toplam 1.626.812 izleyici salonlardaki yerini alırken, hasılat 27.999.039 TL olarak gerçekleşti.
Bu sayılar göre;
2019'a göre izleyicide % 59 kayıp, hasılatta % 54 kayıp gözleniyor.
2018'e göre izleyicide % 73 kayıp, hasılatta % 63 kayıp gözleniyor.
2017'ye göre izleyicide % 75 kayıp, hasılatta % 64 kayıp gözleniyor.
İlk Çeyrek Karşılaştırması
2020 yılının ilk çeyreğinde toplam 16.372.762 izleyici salonlardaki yerini alırken, hasılat 280.667.465 TL olarak gerçekleşti.
Bu sayılar göre;
2019'a göre izleyicide % 7 kayıp, hasılatta % 10 artış gözleniyor.
2018'e göre izleyicide % 34 kayıp, hasılatta % 9 kayıp gözleniyor.
2017'ye göre izleyicide % 34 kayıp, hasılatta % 7 kayıp gözleniyor.
İlk 4 Ay Karşılaştırması (17 haftalık periyot)
Nisan ayında sinema salonları kapalı olacağından 2020 yılı ilk dört aylık bilançosu, ilk çeyrek ile aynı, yani seyirci sayısı 16.372.762 hasılat ise 280.667.465 TL olarak kayıtlara geçecek.
Bu sayılar göre;
2019'a göre izleyicide % 24 kayıp, hasılatta % 13 kayıp gözleniyor.
2018'e göre izleyicide % 43 kayıp, hasılatta % 21 kayıp gözleniyor.
2017'ye göre izleyicide % 47 kayıp, hasılatta % 25 kayıp gözleniyor.
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