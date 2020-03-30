Son iki yılda gösterime giren filmlerle birlikte en çok izlenen filmler sıralaması değişti.

İlk 10 listesinde yer alan filmler arasında yabancı filmler yer almazken 'Recep İvedik 5', 'En Çok İzlenen Film' ve 'En İyi Açılış Yapan Film' dalındaki liderliğini sürdürdü.

* En çok izlenen yabancı filmler, ayrı bir listeyle gösterildi...