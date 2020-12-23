Sinemalarda eğlence vergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla hazirana kadar sıfırlandı. Karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi

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Film gösterimlerinde eğlence vergisi oranları Mayıs 2021 sonuna kadar sıfırlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Belediye Gelirleri Kanununun 21'inci maddesinde yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili düzenleme yapıldı. Buna göre yerli ve yabancı film gösterimleri için belirlenen eğlence vergisi oranları, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uygulanmak üzere % 0 olarak tespit edildi.

Sinema sektörü, eğlence vergisinin hazirana kadar sıfırlanmasını, uygulamanın pandemi sürecinden sonra da devam etmesi adına bir kilometre taşı olarak yorumluyor.