Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi 'Organize İşler - Sazan Sarmalı', gösterime 1 Ocak 2019'da girecekti.

Ne var ki filmin yapımcısı BKM, 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın gösterimini 29 Aralık 2018'de ertelediğini duyurdu.

Peki BKM, milyonlarca dolar para yatırdığı filmin gösterimini neden ertelemişti?

Öyle ya, harcanan paranın geri dönüşünün ertelenmesi BKM için büyük maddi zarara neden olacaktı.

Bu işin ticari tarafıydı.

Film çalışanlarının heyecanlarının ertelenmesi ise işin manevi tarafıydı.

BKM, Çamaşırhane Film, CMYLMZ Fikir Sanat, NuLook Production, TAFF Pictures ve Boyut Film'in de aralarında olduğu birçok yapım şirketi, film biletlerini patlamış mısır, içecek, peynir, prezervatif gibi ürünlerle bir promosyon paketi içinde satılmasını istemiyordu.

Ve bu konudaki itirazlarını 3 yıldır dile getiriyorlardı.

Hatta Necati Akpınar (BKM),Şahan Gökbakar (Çamaşırhane Film),Cem Yılmaz (CMYLZ Fikir Sanat),Muzaffer Yıldırım (NuLook Production) ve Timur Savcı (TAFF Pictures),19 Eylül 2018'de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret ederek promosyonlu bilet konusundaki şikayetlerini dile getirmişti.

Yapımcıların promosyonlu bilete karşı olmalarının nedeniyse şuydu;

Filmlerinin ücretiyle ürünlerin ücreti aynı fişin içinde yer almasından dolayı izleyici sayısını ve hasılatı net olarak göremiyordu. Sinema salonu işletmecilerinin kendilerine bildirdiği izleyici sayısını ve hasılatı kabul etmek zorunda kalıyorlardı.

Yapımcılarla sinema salonu işletmecileri arasındaki bir diğer anlaşmazlık ise bilet ücretlerinin artmasına rağmen kendi paylarının aynı kalması konusundaydı.

BKM'den sonra Çamaşırhane Film; 'Recep İvedik'in, CMYLZ Fikir Sanat & NuLook Production; 'Karakomik Filmler'in ve Boyut Film; 'Mucize Aşk'ın gösterimini erteledi.

'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın üzerine yeni ertelemeler olunca sinema sektöründe büyük bir kriz baş gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, promosyonlu bilet uygulamasına da yeni düzen getirecek olan yeni sinema yasasını büyük krizin ilk günlerinde tamamlayarak TBMM Genel Kurulu'nun gündemine sundu.

Yeni sinema yasası olarak bilinen 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 18 Ocak 2019'da TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edildi.

29 Ocak 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sinema yasasını, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ne davet ettiği sinemacıların önünde imzaladı.

Yeni sinema yasası, 30 Ocak 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Peki sinema sektöründe tartışmalara neden olan promosyonlu bilet sorunu, reklam, fragman ve film arası süreleri, 30 Ocak 2019'da yasayla düzenlenmesine rağmen uygulamaya neden 1 Temmuz 2019'da başladı?

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre bunun nedeni şöyle;

Sinema salonu işletmecileri, yeni sinema yasası çıkmadan önce uzun vadeli promosyon bilet satmıştı.

O promosyonlu biletlerin eritilmesi gerekiyordu.

Sinema salonu işletmecileri, yeni sinema yasası çıkmadan önce reklam verenlerle uzun vadeli anlaşmalar yapmıştı.

O anlaşma hükümlerinin yerine getirilmesi gerekiyordu.

Yeni sinema yasası, bu iki madde için sinema salonu işletmecilerine 1 Temmuz 2019'a kadar süre tanıdı.

Bugünden itibaren her iki maddedeki uygulama yeni sinema yasasına göre gerçekleştirilecek.

5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 13'üncü maddesine göre 1 Temmuz 2019'dan sonra ne olacak, ne olamayacak?

* Sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi en fazla 10 dakika, fragman gösterim süresi ise en az 3, en fazla 5 dakika olacak.

* Kamu spotları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin gösterimler belirtilen sürelere dahil edilemeyecek.

* Sinema filmi gösterim arası 15 dakikayı aşamayacak.

* Sinema salonu işletmecileri, filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısıyla yapılacak sözleşmeyle belirlenecek indirimli bilet fiyatlandırmaları hariç olmak üzere sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri gerçekleştiremeyecek.

* Sinema salonu işletmecileri, sinema filmi biletiyle birlikte başka bir ürünün satışını bir promosyon paketi içinde yapamayacak.

* Filmlerin izleyici sayısı ve hasılatı, geliştirdiği yeni yazılımla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kontrolü altında olacak. (Yeni yazılımın tüm sinema salonlarına yerleştirilme çalışmaları tamamlandı.)

Yapımcılarla sinema salonu işletmecileri arasındaki promosyonlu bilet sorununun yanı sıra izleyiciyle direkt bağlantılı olan reklam, fragman ve film arası süresi yeni sinema yasasıyla düzenlenerek çözüldü.

Peki yapımcılarla sinema salonu işletmecileri arasındaki pay sorunu ne oldu?

O sorunu da serbest ticaret anlayışı çerçevesinde yapımcılarla sinema salonu işletmecileri kendi arasında çözecek.