Şahan Gökbakar'dan sonra Sabahattin Çetin, Erden Kıral, Vecdi Sayar, Sevilay Demirci ve Aydın Sayman da İzmir Uluslararası Film Festivali'ne tepki göstererek İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e mektup yazdı

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Şahan Gökbakar, geçtiğimiz günlerde kendisini 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında aday gösteren İzmir Uluslararası Film Festivali'ne tepki göstermişti. Gökbakar, kendisinden habersiz bir halde aday gösterilmesi karşısında 'Beni çıkarın, bana oy kullanmayın' çağrısında bulunmuştu. Sabahattin Çetin, Erden Kıral, Vecdi Sayar, Demirci ve Aydın Sayman da Anadolu Sinema Televizyoncular Birliği (ASİTEM) tarafından düzenlenen İzmir Uluslararası Film Festivali'ne tepki gösterdi. Bu kez tepkinin nedeni, bazı filmlerin yarışmaya alınmaması.

Sabahattin Çetin, Erden Kıral, Vecdi Sayar, Sevilay Demirci ve Aydın Sayman, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e konuyla ilgili bir mektup yazdı. Adı geçen sinemacılar, başka imzalar da topladıktan sonra mektubu Tunç Soyer'e gönderecek.

Sayın Tunç Soyer

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

25 Ağustos 2020

Sinema sanatı açısından ciddi bir sorumsuzluğa duyarsız kalmayacağınız inancıyla size bu çağrıyı yapmak istedik. Göreve başladığınız günlerde, İzmir’de Uluslararası bir Film Festivali düzenleyeceğinizi belirten açıklamanızı memnuniyetle karşılamıştık.

Aynı yıl yaz aylarında, ASİTEM’in düzenlediği “İzmir Uluslararası Film Festivali” ile karşılaştık. Adayların hangi ölçütlerle belirlendiğini bilemediğimiz, aday gösterilen yirmi uzun metraj filmden yalnızca birkaçının gösterilebildiği, sonuçların Internet üzerinden halkoylaması gibi hiçbir güvenirliği olmayan bir yöntemle belirlendiği bu ‘sözde’ festivalin ikincisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi logosunun kullanıldığını ve ödül töreni için Kültürpark’ın tahsis edildiğini görmek üzüntümüzü artırmıştı. Şimdi ise, festivalin üçüncüsünün 22 - 26 Eylül 2020’de düzenleneceğini basından öğrenmiş bulunuyoruz.

ASİTEM Başkanı, basın açıklamasında 2019 - 2020 mevsiminde gösterime giren tüm filmleri doğal aday olarak kabul ettiklerini belirtiyor ama SİYAD’ın sonuçları bu Pazar açıklanacak olan ve 100 sinema yazarının oylarıyla belirlenen yılın en iyi 5 filminden (Kızkardeşler, Küçük Şeyler, Görülmüştür, Sibel, Kraliçe Lear) hiçbiri, bu ‘festival’in En İyi Film dalında aday olarak duyurduğu film arasında yer almıyor. Bu da,‘festival’in sanatsal düzeyinin bir göstergesidir her halde. Festivallerde, bir yan ödül olarak ‘izleyici oylaması’na yer verilebilir; elbette yarışan filmlerin gösterime sunulması koşuluyla. Ama, tüm ödülleri halk oylaması ile belirlenen tek bir ciddi festival yoktur. ASİTEM Başkanı, geçen yılki oylamada 110 ülkeden 4,5 milyon oy kullanıldığını söylüyor. Bu 110 ülkede seyircinin filmleri izlemeden nasıl oy kullanabilmiş olduğunu anlayamadık doğrusu. Bir de, programında yabancı filmlerin yer almadığı bir festivalin nasıl ‘uluslararası’ olduğunu…

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir sorumsuzluğa alet olmasının, ileride düzenleneceğinden kuşku duymadığımız “Uluslararası İzmir Film Festivali”ne gölge düşüreceği kaygısıyla durumu bilginize sunmak istedik.

Saygılarımızla,