Şahan Gökbakar, geçtiğimiz günlerde kendisini 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında aday gösteren İzmir Uluslararası Film Festivali'ne tepki göstermişti. Gökbakar, kendisinden habersiz bir halde aday gösterilmesi karşısında 'Beni çıkarın, bana oy kullanmayın' çağrısında bulunmuştu. Sabahattin Çetin, Erden Kıral, Vecdi Sayar, Demirci ve Aydın Sayman da Anadolu Sinema Televizyoncular Birliği (ASİTEM) tarafından düzenlenen İzmir Uluslararası Film Festivali'ne tepki gösterdi. Bu kez tepkinin nedeni, bazı filmlerin yarışmaya alınmaması.
Sabahattin Çetin, Erden Kıral, Vecdi Sayar, Sevilay Demirci ve Aydın Sayman, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e konuyla ilgili bir mektup yazdı. Adı geçen sinemacılar, başka imzalar da topladıktan sonra mektubu Tunç Soyer'e gönderecek.
Sayın Tunç Soyer
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
25 Ağustos 2020
Sinema sanatı açısından ciddi bir sorumsuzluğa duyarsız kalmayacağınız inancıyla size bu çağrıyı yapmak istedik. Göreve başladığınız günlerde, İzmir’de Uluslararası bir Film Festivali düzenleyeceğinizi belirten açıklamanızı memnuniyetle karşılamıştık.
Aynı yıl yaz aylarında, ASİTEM’in düzenlediği “İzmir Uluslararası Film Festivali” ile karşılaştık. Adayların hangi ölçütlerle belirlendiğini bilemediğimiz, aday gösterilen yirmi uzun metraj filmden yalnızca birkaçının gösterilebildiği, sonuçların Internet üzerinden halkoylaması gibi hiçbir güvenirliği olmayan bir yöntemle belirlendiği bu ‘sözde’ festivalin ikincisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi logosunun kullanıldığını ve ödül töreni için Kültürpark’ın tahsis edildiğini görmek üzüntümüzü artırmıştı. Şimdi ise, festivalin üçüncüsünün 22 - 26 Eylül 2020’de düzenleneceğini basından öğrenmiş bulunuyoruz.
ASİTEM Başkanı, basın açıklamasında 2019 - 2020 mevsiminde gösterime giren tüm filmleri doğal aday olarak kabul ettiklerini belirtiyor ama SİYAD’ın sonuçları bu Pazar açıklanacak olan ve 100 sinema yazarının oylarıyla belirlenen yılın en iyi 5 filminden (Kızkardeşler, Küçük Şeyler, Görülmüştür, Sibel, Kraliçe Lear) hiçbiri, bu ‘festival’in En İyi Film dalında aday olarak duyurduğu film arasında yer almıyor. Bu da,‘festival’in sanatsal düzeyinin bir göstergesidir her halde. Festivallerde, bir yan ödül olarak ‘izleyici oylaması’na yer verilebilir; elbette yarışan filmlerin gösterime sunulması koşuluyla. Ama, tüm ödülleri halk oylaması ile belirlenen tek bir ciddi festival yoktur. ASİTEM Başkanı, geçen yılki oylamada 110 ülkeden 4,5 milyon oy kullanıldığını söylüyor. Bu 110 ülkede seyircinin filmleri izlemeden nasıl oy kullanabilmiş olduğunu anlayamadık doğrusu. Bir de, programında yabancı filmlerin yer almadığı bir festivalin nasıl ‘uluslararası’ olduğunu…
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir sorumsuzluğa alet olmasının, ileride düzenleneceğinden kuşku duymadığımız “Uluslararası İzmir Film Festivali”ne gölge düşüreceği kaygısıyla durumu bilginize sunmak istedik.
Saygılarımızla,
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!