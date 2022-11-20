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Sinema tarihinin unutulmaz yemek buluşmaları

Dünyaca ünlü bir restoranda verilen bir akşam yemeğini konu alan ‘The Menu’ filminin gösterime girdiği hafta, yemek buluşmalarını konu alan eski klasikleri ve yeni yapımları hatırladık. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın seçkisi.

Giriş: 20.11.2022 - 06:00 | Güncelleme: ABONE OL

  • OYUNUN KURALI (1939) 
    (La regle du jeu)

    Aslında tam anlamıyla “akşam yemeği” öyküsü sayılmaz; daha çok bir “hafta sonu buluşması” filmi. Ama neredeyse bütün “arkadaş buluşması”, “akşam yemeği” ve “hafta sonu partisi” filmlerinin öncüsü olarak listede yer alması gerektiği kesin. Fransız yönetmen Jean Renoir, bugün büyük bir klasik olarak kabul edilen filminde ikiyüzlülüğü, yalanı, sahteliği ve cinsel açgözlülüğü yaşam biçimi haline getirmiş aristokrasi ve burjuvaziyi eleştiriyor.

  • AND THEN THERE WERE NONE (1945)

    Agatha Christie’nin Türkiye’de “10 Küçük Zenci” olarak da bilinen romanı sinemaya birkaç kez uyarlandı. Usta Fransız sinemacı Rene Clair’in yönettiği film, genelde en iyisi olarak kabul edilir. Benzer birçok polisiye filmin öncüsü bile sayılabilir. Birbirini hiç tanımayan 8 kişi, bir adaya davet edilir. Ev sahibi ortada yoktur. Akşam yemeğinde ilk cinayet işlenir. Herkesin şüphelendiği kişi, ikinci cinayetin kurbanıdır. Film İngiltere’de ‘Ten Little Indians’ adıyla gösterime girmişti. 

  • ÖLÜM KARARI (1948) 
    (Rope)

    New York’ta aynı dairede yaşayan iki genç, “Yeteneksiz kişilerin yaşama hakkı yoktur” fikrinden yola çıkarak kendilerinden aşağı gördükleri arkadaşlarını iple boğup öldürür, cesedi de salonun ortasındaki antika sandığa yerleştirirler. Cinayetten sonra düzenledikleri partiye katılan felsefe hocaları davranışlarından kuşkulanana kadar mükemmel bir cinayet işlediklerini düşünürler. Yönetmen Alfred Hitchcock tiyatro oyunundan uyarlanan filmi, yaklaşık 10 dakikalık uzun planlarla çekerek zaman – mekân birliği duygusunu güçlendiriyor.

  • YOK EDİCİ MELEK (1962)
    (El angel exterminador)

    İspanyol yönetmen Luis Bunuel’in sürgün yıllarında Meksika’da çektiği film, “gerçeküstü sinema”nın başyapıtları arasında kabul edilir. Zengin çiftin verdiği akşam yemeğine katılan davetliler, görünür hiçbir neden olmamasına rağmen evden dışarıya çıkamaz ve içeride hapis hayatı yaşamaya başlar... Klostrofobi duygusunun seyirciyi ağır ağır sardığı, kâbusu andıran film, alttan alta İspanya’da Franco rejimini destekleyen burjuvaziyi eleştirir.

  • BEKLENMEYEN MİSAFİR (1967)
    (Guess Who’s Coming to Dinner)

    San Francisco’lu Drayton çifti, kızlarının akşam yemeğine yanında getireceği damat adayını heyecan içinde beklerken karşılarına Afrika kökenli bir Amerikalı çıkar. Tıp doktoru damat adayıyla geçirdikleri akşam yemeği, yıllarca ırk ayrımcılığına karşı, hoşgörülü ve önyargısız olduklarını iddia eden Drayton çifti için bir tür sınav gibidir. Sözde değil özdeki liberalliğin sınırlarını arayan ilk filmlerden biri ama günümüzde “beyazlar gibi mükemmel” olma fikrini işlemesi nedeniyle eleştirildiğini belirtelim.

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