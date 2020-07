Aşçı, Hırsız, Karısı ve Aşığı (1989)

(The Cook, the Thief, His Wife, and Her Lover)



İngiliz yönetmen Peter Greenaway’in başyapıtı olarak kabul edilen film, stüdyoda hazırlanmış büyük ölçekli dekorların önünde geçer… Her bir rengin ve ışık huzmesinin özenle planlandığı kadrajlar, Jean-Paul Gaultier’nin çizdiği kostümlerin katkısıyla birer tablo güzelliğindedir. Film, restoran sahibi kaba saba Londralı bir gangsterin yaptığı kötülükler etrafında döner. Adı minimalist müzik akımıyla anılan besteci Michael Nyman’ın kompozisyonları, filme barok bir derinlik getirir. Avrupa klasik müzik geleneğine çağdaş bir yorum getiren müzikler, filmi defalarca seyretme arzusu uyandırır.