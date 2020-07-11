İdam Sehpası (1958)
(Ascenseur pour l’échafaud)
Fransız yönetmen Louis Malle’ın yönettiği film metresinin eşini öldüren bir adamın öyküsünü anlatır. Miles Davis’in müziği, kara film estetiğinde çekilmiş bu suç geriliminin siyah beyaz dünyasına mükemmel uyum sağlar, karakterlerin marazi özelliklerinin altını çizer. Cazın en büyük isimlerinden Miles Davis’in Parisli müzisyenlerle yaptığı kayıt, büyük oranda emprovize bölümler içerir. Miles Davis kendine özgü hüzünlü ve derin trompet sound’unun yanı sıra sahnelerin duygusuna eşlik eden müziklerde de 1950’lerin popüler caz müziğinden örnekler verir.
Sapık (1960)
(Psycho)
Alfred Hitchcock, ‘Sapık’ın hazırlıklarına başladığında daha önce benzeri yapılmamış bir korku gerilim filmi çekmek istiyordu. Özellikle duş sahnesi, onun için filmin zirvesi olmalıydı... O yılların sinemasında, duş alırken bıçak darbeleriyle öldürülen çıplak bir kadını göstermenize imkân yoktu. Ama Hitchcock bir yolunu bulmaya kararlıydı. Asıl önemli olanın bıçağın bedene saplanması değil, o duyguyu seyirciye hissettirmek olduğunu düşündü. Bunun için öncelikle montaja ve müziğe ihtiyacı vardı. Kompozitör Bernard Herrmann, kendisinden beklenenin çok daha iyisini yaptı ve seyirciyi yerinden zıplatacak, bir korku müziğiyle sahneyi ölümsüzleştirdi.
Breakfast at Tiffany’s (1961)
Sizi alıp 1960’lı yılların New York’una götürecek hüzünlü, nostaljik ve romantik bir müzik istiyorsanız, Henry Mancini’nin Blake Edwards’ın klasik filmi ‘Breakfast at Tiffany’s’ için yaptığı müzikleri dinlemenizi öneririm. Başrollerinde Audrey Hepburn ve George Peppard’ın oynadığı filmde Henry Mancini, dönemin New York’unun ruhunu caz tınılarından yararlanarak ustalık ve incelikle yakalıyor. Bu filmde ilk kez Audrey Hepburn tarafından seslendirilen Mancini bestesi ‘Moon River’ daha sonra birçok şarkıcı tarafından yorumlanarak unutulmaz bir klasik haline geldi.
Pembe Panter (1963)
(The Pink Panther)
Genç kuşakların Pembe Panter serisinden, başroldeki Peter Sellers’in oynadığı efsane Müfettiş Clouseau’dan ve filmin yönetmeni büyük usta Blake Edwards’dan haberi olmayabilir ama eminim birçoğu Henry Mancini’nin jenerik müziğini duyar duymaz hatırlayacaktır. Çok değerli bir elmasın peşinde koşan insanların hikâyesini anlatan ‘Pembe Panter’ bugün bir komedi klasiği olarak kabul ediliyor... Mancini’nin seriye damgasını vuran müziği, jenerikte tanıştığımız panterin maceralarını anlatan ‘Pembe Panter’ adlı bir çizgi dizide de kullanılmıştı.
İyi, Kötü ve Çirkin (1966)
(The Good, The Bad And The Ugly)
Sinema tarihinin en iyi film müziklerinden söz ederken çoğu kişinin aklına gelen ilk filmlerden biri… ‘İyi, Kötü ve Çirkin’e iki İtalyanın bir araya gelip yarattığı bir western mucizesi demek mümkün… Yönetmen Sergio Leone ve besteci Ennio Morricone daha önce ‘Bir Avuç Dolar’da birlikte çalışmış ve tüm dünyayı dolaşan bir spagetti westerne imza atmışlardı. ‘İyi, Kötü ve Çirkin’de ise kendilerini aştılar, film diliyle müziği ilham verici bir görsel-işitsel şölene çevirdiler. Özellikle finaldeki üçlü düello sahnesi muhteşemdir.
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