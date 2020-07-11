Sapık (1960)

(Psycho)



Alfred Hitchcock, ‘Sapık’ın hazırlıklarına başladığında daha önce benzeri yapılmamış bir korku gerilim filmi çekmek istiyordu. Özellikle duş sahnesi, onun için filmin zirvesi olmalıydı... O yılların sinemasında, duş alırken bıçak darbeleriyle öldürülen çıplak bir kadını göstermenize imkân yoktu. Ama Hitchcock bir yolunu bulmaya kararlıydı. Asıl önemli olanın bıçağın bedene saplanması değil, o duyguyu seyirciye hissettirmek olduğunu düşündü. Bunun için öncelikle montaja ve müziğe ihtiyacı vardı. Kompozitör Bernard Herrmann, kendisinden beklenenin çok daha iyisini yaptı ve seyirciyi yerinden zıplatacak, bir korku müziğiyle sahneyi ölümsüzleştirdi.