4. Ucuz Roman 1994

(Pulp Fiction) Yönetmen: Quentin Tarantino

Filmdeki iki önemli karakterin profesyonel katil olduğunu unutmak mümkün değil... Farklı hikâyeleri birbirine bağlamaları bir yana, “filmin ruhu” da onların yaşadıkları çelişkilerde gizli... Tarantino bize onların sadece “iş hayatlarını” değil, ilgi alanlarını, korkularını ve hayallerini de anlatıyor. Belki de bu nedenle Vincent Vega (John Travolta) ve Jules Winnfield (Samuel L. Jackson),tanıdığımız diğer kiralık katillere pek benzemiyorlar. Hollanda'daki fast food mağazalarından söz edip, onları ABD'dekilerle karşılaştırırken çok eğlenebiliyorlar mesela... Gözlerini kırpmadan adam öldürme konusunda hiçbir sorunları yok.