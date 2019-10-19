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20. Tetikçiler 2012
(Looper) Yönetmen: Rian Johnson
Seçkimizin yegâne bilimkurgusu... Tetikçilerin zaman makinesiyle çalıştığı bir çağdayız. Yıl 2072... Teknolojiye sahip suç örgütleri, kurtulmak istedikleri kişileri 2042'ye gönderiyorlar. Orada onları “Looper” adı verilen suikastçilerden biri bekliyor ve işini anında bitiriyor. Joseph Gordon-Levitt, Joe adlı suikastçiyi canlandırıyor. İşleri yolunda gidiyor, keyfi yerinde... Ta ki bir gün karşısında tanıdık bir yüz görene kadar... Suç örgütü ona bu kez kendisini yolluyor. Yani, 30 yıl sonraki yaşlı Joe'yu...
Bruce Willis'in oynadığı yaşlı Joe ve genç Joe bir araya gelip sorunlarını çözmeye çalışıyorlar... Rian Johnson'ın yazıp yönettiği “Tetikçiler”, hayatını kurtarmaya çalışan tetikçi fikrini zaman yolculuğu fikriyle bambaşka bir noktaya taşıyor. Hikâyenin derin ve sağlam olduğunu söylemek zor ama Johnson aksiyon duygusuyla filmi çekici kılmayı başarıyor.
19. Suikastçi 2015
(Nie Yinniang - The Assassin ) Yönetmen: Hsiao-Hsien Hou
“Kukla Ustası”, “Kırmızı Balonun Yolculuğu” gibi sade ve ağır tempolu filmleriyle tanınan; festivallerin gözde yönetmeni Tayvanlı Hsiao-Hsien Hou, 9. yüzyılda Çin'de geçen bir hikâyeyle geliyor karşımıza. Film, sevdiği adamı öldürmesi için görevlendirilen bir kadın suikastçının yaşadığı duygusal çelişkileri konu alıyor. Tayvanlı aktris Qi Shu'nun canlandırdığı Nie Yinniang, küçükken bir rahibe tarafından kaçırılıp mükemmel bir suikastçı olarak eğitilmiştir... Ama yeni görevi, öğrendiği her şeyi ve kimliğini sorgulamasına neden olur.
Seçkinin en ağır tempolu filmi... Alternatif bir Uzakdoğu dövüş filmi de denebilir... Uzun planlar, birbirinden güzel kadrajlar eşliğinde akıp gidiyor ama aksiyon duygusu pek yok ve dikkatiniz dağılırsa, hikâyeyi kaçırmanız, ayrıntıları atlamanız mümkün. 2015'te Cannes'da en iyi yönetmen ödülünü kazanmış ve İngiliz Sight&Sound dergisi tarafından 2015'in en iyi filmi seçilmişti.
18. Grosse Pointe Blank 1997
Yönetmen: George Armitage
Martin Q. Black (John Cusack),hayatından memnun olmayan bir tetikçidir. Üstelik işleri de yolunda gitmez... Aldığı bir iş nedeniyle doğduğu kente dönme fırsatı bulur. Üstelik lise arkadaşlarıyla buluşacağı bir toplantıya katılacaktır... Ailesi, arkadaşları, eski sevgilisi, kısacası tüm geçmişi orada onu beklemektedir... Black, buluşma toplantısında herkese kiralık katil olduğunu söyler ama kimseyi inandıramaz. Beceriksiz haliyle kimse onu bir kiralık katile benzetemez...
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