11. Hayalet Köpek: Samuray Tarzı 1999

(Ghost Dog: The Way of the Samurai) Yönetmen: Jim Jarmusch

Çatısında güvercinleriyle yaşayan yalnız bir adam... Hayatını, İtalyan mafyası için cinayetler işleyerek kazanıyor. Hâlâ posta güvercinleriyle haberleşiyor. Okuduğu bir kitap üzerinden Ortaçağ’daki Japon samuraylarından ilham alıyor. İtalyan mafyasının acımasız sertliği ve vahşetiyle tam bir kontrast oluşturan zengin bir iç dünyaya sahip, duyarlı birisi o...