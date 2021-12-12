Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Son dakika: Sinema tarihinin en iyi 15 müzikali

Sinema tarihinin en iyi 15 müzikali

1957 tarihli Broadway müzikalinin ikinci film uyarlaması olarak karşımıza gelen ‘Batı Yakası’nın Hikayesi’nin (West Side Story) gösterime girdiği hafta sinema tarihinin en iyi müzikallerini hatırladık. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın seçkisi.

12.12.2021 - 00:01 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT
HABERTURK.COM

  • OZ BÜYÜCÜSÜ (1939)
    (The Wizard of Oz)

    ‘Oz Büyücüsü’nün 1925 tarihli ilk çevrimi, süratle unutulan vasat bir uyarlamadır. 1939'da seyirciyle buluşan ‘Oz Büyücüsü’ ise kısa sürede bir klasiğe dönüşür. L. Frank Baum'un 1900 tarihli ‘The Wonderful Wizard of Oz’ adlı romanından uyarlanan film, kendini aniden yabancı bir diyarda bulunan Dorothy'nin (Judy Garland) serüvenlerini anlatır. Aslında her şey bir çocuğun ebeveynlerinin koruyucu kanatlarından uzakta kendi başının çaresine bakmasıyla ilgilidir... Dorothy, hiç tanımadığı bir dünyada yeni arkadaşlar edinerek ve sorunlara çözümler üreterek evine dönmeye çalışırken kendi ayaklarının üstünde durmayı öğrenir. Victor Fleming ve George Cukor’un ortak imzasını taşıyan film, Hollywood müzikalinin yapıtaşlarından biri olarak kabul edilir.

  • PARİS'TE BİR AMERİKALI (1951)
    (An American in Paris)

    Film, George Gershwin’in büyük orkestra için bestelediği aynı adlı bir orkestra kompozisyonundan yola çıkar. Alan Jay Lerner’in senaryosu, Gershwin’in müzikleri üzerinden şekillenir. Şarkı sözleri Ira Gershwin’e aittir. Bazı bölümlerde diyalog ve söz kullanılmaz. Özellikle 17 dakikalık bale sahnesi dikkat çekicidir. Fransız ressamlarının tabloları içinde geçen söz konusu sahne için yaklaşık 450 bin dolar harcanır. Gene Kelly filmde, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Paris’te yaşayan ve orada ressam olarak tutunmaya çalışan Jerry Mulligan adlı bir karakteri canlandırır. Leslie Caron ilk filminde kültürlü bir Fransız genç kız rolünde karşımıza çıkar. Vincente Minnelli’nin yönettiği filmde biçim, en az hikâye kadar önemsenir ve seyirci görsel bir şovun içinde bulur kendini. 8 dalda Oscar’a aday olan ‘Paris’te Bir Amerikalı’, en iyi film dahil 6 Oscar birden kazanır.

  • YAĞMUR ALTINDA (1952)
    (Singin’ in the Rain)

    1920’li yılların Hollywood’unda sessiz filmlerden sesli filmlere geçiş döneminin sancılarını ve eğlenceli yanlarını anlatan bir müzikal... Seslerine güvenemeyen sessiz yıldızlar, yeni döneme uyum sağlamaya çalışanlar, sesli çekime geçmenin zorlukları vb. Ama hepsinden önemlisi ‘sinema üzerine sinema’ yapmanın keyfiyle çekilmiş muhteşem bir müzikal. Filmde ünlü bir Hollywood yıldızını canlandıran Gene Kelly, müzikal filmlerin altın çağında, türün en büyük starlarından biriydi. Filmi Stanley Donen'la birlikte yönetti. Kelly, bugün Hollywood usulü müzikal türünün başyapıtlarından biri olarak kabul edilen ‘Singin' in the Rain’de aynı zamanda dans sahnelerinin koreografıydı.

  • BİR YILDIZ DOĞUYOR (1954)
    (A Star Is Born)

    İlk film 1937'de çekilmişti. William A. Wellman ve Robert Carson'un imzasını taşıyan öykü, biri düşüşte diğeri çıkışta olan iki oyuncunun aşk hikâyesini anlatıyordu. Alkolizm batağına saplanan erkek mesleki anlamda çöküşüne engel olamazken, destek olup yardımcı olduğu genç sevgilisi hızla zirveye tırmanıyor ve yıldızlaşıyordu. Film beğenildi ama öykü, Hollywood'un bir kere anlatıp bırakamayacağı kadar şahaneydi. İlk yeniden çevrim 1954'te müzikal formatında gerçekleşti. Usta yönetmen George Cukor, Moss Hart'ın senaryosuyla karakterleri daha da geliştirmekle kalmadı, yakından tanıdığı Hollywood'u da filmin içine ustalıkla yerleştirdi. James Mason ve Judy Garland'ın oyunculukları harikaydı. Daha sonra başka uyarlamalar da çekildi ama çoğu eleştirmen ve tarihçi George Cukor'un yönettiği uyarlamanın en iyisi olduğunu düşünür.

  • BATI YAKASI'NIN HİKÂYESİ (1961)
    (West Side Story)

    Arthur Laurents tarafından uyarlanan ‘Batı Yakası’nın Hikâyesi’, Shakespeare’in ‘Romeo ve Juliet’ini İtalya’nın Verona kentinden alıp 1950’li yılların New York’una taşır. Düşman İtalyan ailelerinin yerini şehrin Batı Yakası’ndaki farklı etnik kökenlerden gelen iki gençlik çetesi alır. Birbirlerine âşık olan Maria ve Tony, iki çete arasındaki nefreti sona erdirmek isterler… Ama çeteler arası nefretin de en az aşkları kadar güçlü olduğunu anlarlar… İlk kez 1957 yılında Broadway sahnelerinde seyircilerle buluşan müzikal, 1958’de 6 Tony ödülü birden kazanır. 1961 yılında oyunu sahneye koyan Jerome Robbins ve Robert Wise’ın yönetmenliğinde filme uyarlanan ‘Batı Yakası’nın Hikâyesi’, en iyi film dahil 10 Oscar birden kazanarak tarihe geçer ve müzikalin adını tüm dünyaya duyurur.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.