Sinema tarihinin en iyi 15 müzikali

OZ BÜYÜCÜSÜ (1939)

(The Wizard of Oz)



‘Oz Büyücüsü’nün 1925 tarihli ilk çevrimi, süratle unutulan vasat bir uyarlamadır. 1939'da seyirciyle buluşan ‘Oz Büyücüsü’ ise kısa sürede bir klasiğe dönüşür. L. Frank Baum'un 1900 tarihli ‘The Wonderful Wizard of Oz’ adlı romanından uyarlanan film, kendini aniden yabancı bir diyarda bulunan Dorothy'nin (Judy Garland) serüvenlerini anlatır. Aslında her şey bir çocuğun ebeveynlerinin koruyucu kanatlarından uzakta kendi başının çaresine bakmasıyla ilgilidir... Dorothy, hiç tanımadığı bir dünyada yeni arkadaşlar edinerek ve sorunlara çözümler üreterek evine dönmeye çalışırken kendi ayaklarının üstünde durmayı öğrenir. Victor Fleming ve George Cukor’un ortak imzasını taşıyan film, Hollywood müzikalinin yapıtaşlarından biri olarak kabul edilir.