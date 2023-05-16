Özellikle son bir aydır ülkemizin gündemi seçim oldu.

Seçimle yattık, seçimle kalktık.

Doğal olarak, birçok etmen geri planda kaldı.

Özellikle de kültür - sanat ve eğlence faaliyetlerinde bir duraklama dönemi yaşandı.

Sinema da o duraklama döneminde yer alan etkinlikler arasındaydı.

Özellikle sandık başına gittiğimiz hafta sonunda sinema salonları, deyim yerindeyse sinek avladı. Öyle ki 12 – 14 Mayıs arasındaki hafta sonu izleyici sayısı ocak ayından bu yana elde edilen en düşük gişe oldu

Hafta sonunda; 3.065 sinema salonunda film başına izleyici sayısı, 3 gün içinde 2995 olarak gerçekleşti. Hafta sonundaki gişe rakamlarında, bir önceki hafta sonuna oranla yüzde 54.9'luk düşüş görüldü.

Toplam izleyici sayısının yüzde 33'.8'ini, kesilen 40.535 biletle 'Galaksinin Koruyucuları 3' elde etti.